Las cámaras del 911 lo sorprendieron abusando de un adolescente

Un hombre fue detenido en las últimas horas luego de ser detectado por cámaras del Sistema de Emergencias 911 mientras, según el reporte oficial, cometía un abuso contra un adolescente en inmediaciones de avenidas Ejército del Norte y Belgrano.

El episodio fue advertido a través del sistema de videovigilancia. Tras observar la situación, se dio aviso al personal operativo para una intervención inmediata.

Con el alerta en curso, efectivos de la División Patrulleros se desplazaron hasta el lugar señalado y, constatado el delito, procedieron a la aprehensión del sospechoso, para posteriormente trasladado a la Unidad Especial.

En el caso tomó participación la Unidad Fiscal de Integridad Sexual y Género de feria, que dispuso la aprehensión inmediata en el marco de la investigación.