La Policía recuperó una moto robada y aprehendió a dos menores

Personal de la Comisaría Seccional Quince recuperó una motocicleta sustraída y aprehendió a dos adolescentes de 16 años durante un procedimiento realizado este martes 23 de diciembre, según el parte oficial.

La denuncia y el inicio de la investigación

El caso se activó a partir de una denuncia radicada el jueves 18 de diciembre, cuando un vecino informó en la dependencia policial el robo de su motocicleta Bajaj desde su domicilio. De acuerdo con lo denunciado, los autores habrían violentado la traba de seguridad del rodado.

Dónde fue encontrada la moto y qué ocurrió con los adolescentes

En el marco de tareas investigativas, efectivos que patrullaban la zona observaron la motocicleta junto a dos jóvenes en la intersección de Vicente Gallo y pasaje Lugones. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron retirarse del lugar, pero fueron interceptados.

Verificación de dominio y medidas judiciales

Los agentes solicitaron un informe a la Oficina de Verificación de Dominio, desde donde se confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro por una causa de robo. Con esa información, se concretó el secuestro de la moto.

Desde la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de la IV° nominación se convalidó la medida y se dispuso que los dos menores fueran entregados a sus padres.