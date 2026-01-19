La Policía difundió una imagen de como estaría Loan Peña hoy tras un año y medio de búsqueda

Pasó más de un año y medio de una de las desapariciones que más conmocionó al país en el último tiempo. La investigación por el paradero de Loan Peña suma una nueva herramienta a la búsqueda. La Policía Federal Argentina (PFA) compartió una imagen actualizada que proyecta como sería el nene correntino en la actualidad, con ya seis años.

La División Individualización Criminal fue la encargada de elaborar el material y ya fue remitido al Juzgado Federal de Goya y a los organismos nacionales de búsqueda.

Cómo se construyó la nueva imagen de Loan

La imagen fue hecha por el sargento primero Yani Rubén Coronel, especialista en arte forense. Se utilizaron fotografías del niño, de sus familiares directos y esto permitió estudiar patrones de envejecimiento y realizar un estudio morfológico comparativo.

De acuerdo a lo que explicaron los peritos, la fisionomía del nene todavía sería bastante estable, sin cambios drásticos porque pasó un año y medio desde aquel 13 de junio de 2024.

Así se vería hoy.

Es una hipótesis, no una foto real

Para la ciudadanía, el informe oficial aclara que el resultado debe considerarse “más cercano a un desarrollo artístico que a un estudio científico”.

Esta proyección no tiene en cuenta factores externos que sí podrían haber cambiado el rostro de Loan, tales como:

Cambios climáticos o de ambiente.

Posibles golpes o traumas físicos.

Intervenciones quirúrgicas.

Por eso, la imagen es una hipótesis visual para mantener en la memoria y la atención pública, pero no es una fotografía exacta de su estado actual.

El recuerdo del caso que sigue sin respuestas

Loan fue visto por última vez hace 19 meses, tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina en la localidad de 9 de Julio, Corrientes. Según la reconstrucción judicial, el nene desapareció alrededor de las 13:52 cuando supuestamente iba a buscar naranjas al monte junto a otros adultos.

La hipótesis principal sostiene que los acusados aprovecharon la distracción del padre de Loan y de su abuela para apartar al menor. La Justicia sospecha que el niño fue sustraído y trasladado en la camioneta blanca perteneciente a Pérez y Caillava, vehículo donde los perros rastreadores marcaron el olor del nene.

Actualmente, la causa ha sido elevada a juicio y cuenta con siete detenidos, entre los que figuran Laudelina Peña y el comisario Maciel, quien según la investigación montó un escenario de búsqueda falso, incluyendo la plantación de un botín, para desviar la atención.