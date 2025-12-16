Policiales / Misiones

La justificación de la madre que perdió $17.000.000 de la fiesta de egresados en el casino

Una mujer admitió haber gastado en el casino los $17,5 millones recaudados para la fiesta de egresados y se reveló su justificación.

Ramiro Pérez

16 de diciembre de 2025,

Se gastó la plata de la fiesta en el casino.

La Escuela Provincial de Comercio N°19 de Eldorado, Misiones, se vio envuelta en un escándalo cuando se descubrió que la madre, encargar de juntar el dinero, perdió los $17,5 millones destinados al evento en el casino.

La confesión de la madre

Romina, la mujer responsable de la plata, le mandó un mensaje a otra madre en el que reconoció su error: “Hola. La verdad es que no hay justificación para lo que hice. Yo tengo problemas con el casino. Usé y después, pensando que la iba a recuperar, me fui embarrando cada vez más”.

Otra madre le respondió con indignación: “No puedo creer lo que hiciste. Tenés que dar la cara, tenés que hacer algo”. A lo que Romina explicó que estaba gestionando un préstamo para intentar compensar la pérdida.

El mensaje de disculpas y explicación.

Padres descubren que nada estaba pagado

Las familias de los 35 alumnos, que habían aportado cuotas mensuales desde abril, se enteraron de que prácticamente ningún servicio estaba abonado: ni catering, ni DJ, ni iluminación, ni fotografía. Solo figuraba la seña del salón.

Durante meses, los padres solicitaron contratos, facturas y comprobantes, pero la responsable de la billetera virtual siempre pospuso los pedidos. “Fuimos demasiado ingenuos y depositamos toda nuestra confianza en una sola persona”, admitió Mónica B., madre de una alumna.

El devastador momento de la verdad

Cuando la mujer admitió públicamente que el dinero había sido gastado en el casino, describieron el momento como “un mar de llantos de madres, padres e hijos”. La indignación se multiplicó al descubrir que anteriormente se le había otorgado un reconocimiento económico por su “trabajo” en la organización de la fiesta.

En total, $17.500.000 recaudados en ocho meses quedaron en gran parte sin cubrir los servicios contratados, generando un impacto emocional y económico profundo en toda la comunidad escolar.

