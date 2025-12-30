La Justicia tomó una decisión con los 4 exjugadores de Vélez en la causa por abuso sexual

La causa judicial que involucró a cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield por una denuncia de abuso sexual llegó a una definición clave. La Justicia de Tucumán resolvió el sobreseimiento de Sebastián Sosa, José Florentín, Brian Cufré y Abel Osorio, al considerar que “el hecho no constituye delito”.

La decisión fue adoptada por el juez Augusto José Paz Almonacid, integrante del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital, y puso fin, en esta instancia, a un expediente que se extendió durante varios meses y generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y social.

La Justicia tomó la decisión.

Cómo se originó la denuncia

El proceso se inició el 6 de marzo de 2022, tras un partido entre Vélez y Atlético Tucumán. Una periodista tucumana de 24 años denunció haber sido abusada sexualmente por los cuatro futbolistas en una habitación del Hotel Hilton de Tucumán, donde se alojaba el plantel visitante.

Luego de una extensa declaración ante la Justicia, los jugadores fueron detenidos y permanecieron en Tucumán bajo prisión domiciliaria durante los primeros meses de la investigación, sin regresar a Buenos Aires con la delegación del club.

El giro de la causa y las pruebas analizadas

Con el avance del expediente, la causa tomó un rumbo distinto. Tras varias semanas de análisis y tres jornadas de debate, las defensas solicitaron el sobreseimiento de los acusados.

El pedido se basó, principalmente, en pericias realizadas sobre teléfonos celulares de la denunciante y de personas de su entorno. Entre los elementos incorporados al expediente se incluyeron audios en los que una amiga de la joven relativizaba la denuncia, material que fue considerado relevante por la defensa para cuestionar la hipótesis inicial.

Los jugadores durante la audiencia en Tucumán.

El rechazo a los planteos de nulidad

Los abogados de la denunciante intentaron invalidar las pericias sobre los dispositivos móviles, al sostener que se habían vulnerado garantías procesales. Sin embargo, el juez rechazó esos pedidos de nulidad y otorgó plena validez a las pruebas técnicas.

En su resolución, el magistrado explicó que ese material permitió reconstruir el contexto de los hechos denunciados y evaluar la consistencia de las acusaciones.

Qué puede pasar ahora

El fallo se conoció sobre el cierre del año judicial y clausuró una etapa marcada por una investigación extensa y de alta exposición pública. Aun así, la causa podría continuar en instancias superiores.

Los abogados de la denunciante, Patricia Neme y Alejandro Char, anticiparon que apelarán la resolución, lo que abre la posibilidad de una revisión por parte de un tribunal de alzada.

Por el momento, el sobreseimiento dejó sin efecto la acusación penal contra los cuatro exfutbolistas y cerró, en esta etapa, una causa que mantuvo en vilo al fútbol argentino durante gran parte de 2024.