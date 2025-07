La Justicia tomó una decisión con Julieta Silva: la mujer condenada por matar a su novio

Julieta Silva, quien en 2018 fue condenada por atropellar y matar a su novio Genaro Fortunato en San Rafael, Mendoza, fue detenida nuevamente en las últimas horas. La Justicia la imputó por los delitos de amenazas y desobediencia judicial, luego de una denuncia presentada por la hija de su actual pareja.

Según confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza, Silva fue trasladada este lunes al penal de San Rafael luego de que se le revocara el beneficio de la prisión domiciliaria, que había recibido por ser madre de una niña de apenas un año.

La nueva causa que involucra a Julieta Silva

La nueva causa que la involucra se inició el pasado 17 de julio, cuando efectivos policiales acudieron al domicilio que compartía con su marido, Lucas Giménez, y constataron que el hombre presentaba signos de haber sido agredido físicamente. Como consecuencia de esa denuncia, la mujer fue imputada por violencia intrafamiliar y se le impuso una restricción de acercamiento hacia la hija mayor de su pareja, medida que habría incumplido en los días posteriores.

Tras esa desobediencia, sumada a una denuncia por amenazas radicada por la adolescente, el fiscal de feria dispuso que Silva sea trasladada desde su domicilio al penal de San Rafael. “Se ha decidido que la imputada sea enviada al penal, atento que podría estar influenciando en las declaraciones del denunciante y que ha violado las reglas de conducta”, indicaron desde el MPF a través de un comunicado oficial.

Además, se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) para garantizar la protección de la menor. La Justicia determinó que, mientras avance el proceso judicial, la hija del denunciante quedará al resguardo de su abuela materna.

Julieta Silva (Clarín).

El caso Fortunato: la condena previa de Julieta Silva

Julieta Silva fue condenada en septiembre de 2018 a tres años y nueve meses de prisión por la muerte de Genaro Fortunato, ocurrida el 9 de septiembre de 2017 en la ciudad de San Rafael. El episodio se produjo a la salida del boliche “La Mona”, luego de una discusión entre ambos.

De acuerdo con la investigación y el testimonio de testigos presenciales, Fortunato intentó detener a Silva cuando ella se subió a su vehículo. El joven se habría colocado frente al auto para impedir que se marchara, pero Silva lo atropelló. Luego, dio una vuelta en U y volvió a pasarle por encima.

Durante el juicio, la mujer sostuvo que no lo vio porque llovía, el lugar estaba oscuro y no tenía puestos sus anteojos. El Tribunal entendió que se trató de un hecho culposo y no intencional, por lo que la condena fue por homicidio culposo, con una pena menor a la prevista para homicidios dolosos.

Tras cumplir su condena, Silva rehízo su vida, contrajo matrimonio y tuvo una hija. Sin embargo, esta nueva denuncia volvió a ponerla en el centro de una investigación judicial, que derivó en su reclusión en el penal mendocino. La causa sigue su curso y la Justicia deberá determinar su responsabilidad en los nuevos hechos que se le imputan.