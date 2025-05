La hermana de la mujer que asesinó a su familia habló de los problemas de salud mental: “Desvariaba”

Este miércoles se cumple una semana de la masacre de Villa Crespo, en donde Laura Leguizamón asesinó a su marido, sus dos hijos y luego se suicidó. Sin poder encontrar una explicación a lo ocurrido, la hermana de la asesina habló con Telefe Noticias.

Nora Leguizamón se refirió al hecho, no sin antes mostrarse incrédula, teniendo en cuenta cómo era su hermana. “Mi hermana era una persona generosa, una madre y esposa ejemplar. Tenían una familia feliz, nadie podría haber imaginado esto. Nunca le hubiera hecho daño a mis sobrinos”, dijo la mujer, a la vez que definió a su cuñado, Adrián Seltzer, como un “fuera de serie”.

Nora prefirió dar la entrevista a oscuras y le aseguró a la periodista Anabella Messina que “no es por vergüenza”, sino por temor a la reacción de la gente que no los conoce.

“Hace un año empezó a desvariar”

Mientras la investigación sigue su curso, las hipótesis más fuertes hablan de “brote psicótico”. La mujer estaba medicada psiquiátricamente, ya que había tenido algunos episodios que preocuparon a su familia.

Según su hermana, el primer llamado de atención fue hace un año. “Empezó a desvariar, a pensar cosas que no tenían sentido, como que iba a perder el trabajo o que podía ir presa, pero no había ningún motivo real”, comentó. Este temor por algo que podía suceder recuerda una de las frases de la carta que dejó en la escena del crimen: “Con lo que iba a pasar, íbamos a la calle”.

Tras aquel episodio y luego de constatar con el lugar de trabajo de la mujer que esto no tenía ningún asidero, la familia consultó con psiquiatras. Fue entonces cuando recibió tratamiento y medicación.

“Poco antes de Pascuas, Adrián me comentó que había tenido otra vez algunos comentarios erráticos, pero más leves que la vez anterior. Yo confié en que estaba todo controlado”, dijo Nora. E insiste: “No había nada que hiciera prever esto”.

La hermana de Laura Leguizamón deja lugar a la culpa al reconocer que hoy piensa qué no pudieron o “cómo no acompañamos más”. “Por eso es tan importante hablar de estos temas, no minimizar los síntomas”, remarcó. “Esto rompió todo, desintegró una familia hermosa”, aseveró con profundo dolor la mujer.