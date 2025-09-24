La familia reconoció los cuerpos de las tres chicas desaparecidas: cómo fueron encontrados en Florencio Varela

En los últimos minutos, se confirmó que los tres cadáveres que aparecieron en el patio de una casa en Florencio Varela era de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las tres chicas de Ciudad Evita que habían desaparecido. Por el caso hay cuatro detenidos y trascendieron detalles de como fueron encontrados los cuerpos, algo importante para la investigación.

Cómo fueron encontrados los cuerpos en Florencio Varela

“En el patio de la vivienda allanada encontraron tres cuerpos descuartizados, por lo que los agentes de la Científica trabajaban en el lugar. A la camioneta la ubicaron por las cámaras de seguridad, en la zona de la villa del Bajo Flores y otros puntos de la ciudad de Buenos Aires", expresó Clarín cuando confirmaba la aparición de los tres cuerpos.

Posteriormente, esos cuerpos fueron trasladados a la morgue para hacer la autopsia y que las familias de Brenda, Morena y Lara los identifiquen. Así fue: los familiares de las tres chicas reconocieron los cuerpos en la DDI de La Matanza, a través de una serie de imágenes que les mostraron los investigadores. Además, según lo que difundió TN, uno de los cuerpos tenía una bolsa en la cabeza y otro tenía signos de haber sido desmembrado.

Una casa, un hotel y la pista narco

La vivienda allanada fue alquilada recientemente por una banda vinculada al barrio 1-11-14, donde se organizó lo que los investigadores describen una “fiesta narco”.

Cuando la policía interrumpió, un hombre y una mujer fueron sorprendidos limpiando con lavandina restos de sangre. Luego siguió la investigación hasta un hotel cercano donde otras dos personas fueron detenidas: un hombre y la dueña de la casa, que además habría contratado a dos jóvenes para limpiar el lugar. Una de las imágenes que se difundía para la búsqueda: