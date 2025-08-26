La escalofriante conexión entre el crimen de San Antonio de Areco y el crimen de la Clota Lanzetta

La mañana del domingo, dos ciclistas que recorrían un camino rural de San Antonio de Areco hicieron un macabro hallazgo: un automóvil abandonado con un disparo en la ventanilla. Al llegar al lugar, la policía encontró en el interior los cuerpos de una mujer y un hombre.

Las víctimas fueron identificadas como Florencia Revah, de 31 años, y su ex pareja, Esteban Suárez, de 45. Según las primeras pericias, la principal hipótesis de la fiscalía apunta a un femicidio seguido de suicidio: Suárez habría disparado contra la joven y luego se quitó la vida.

El oscuro pasado del posible agresor

La investigación tomó un giro aún más inquietante al conocerse los antecedentes penales de Suárez. En 2003 fue condenado junto a otros dos hombres por el crimen de Claudio “La Clota” Lanzetta, el relacionista público que en los años 90 se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la noche porteña y de Punta del Este.

Lanzetta fue asesinado a fines de 2001 en un asalto en su departamento de Las Cañitas. Por el caso, Marcos Araujo, Matías Elorza y Esteban Suárez recibieron penas de 15, 13 y 10 años de prisión, respectivamente.

Tras cumplir su condena, Suárez recuperó la libertad en 2019, pero no tardó en volver a ser denunciado: fue acusado de violencia de género con lesiones agravadas y amenazas, por lo que estuvo detenido nuevamente hasta junio de 2021.

Qué se sabe de la investigación en curso

Si bien la hipótesis más fuerte es la del femicidio, la fiscalía no descarta otras posibilidades. El fiscal Darío Schapaunic, de la UFI N°6 de Mercedes, ordenó el peritaje de los celulares hallados en el vehículo para descartar la participación de terceras personas.

El caso conmociona a la comunidad de San Antonio de Areco y reaviva el debate sobre la reincidencia de agresores con antecedentes de violencia.