La cruda confesión de un hombre tras asesinar al hijo de su pareja de solo 4 años

En Moreno, localidad de Buenos Aires, un hombre fue detenido acusado de asesinar al hijo de su pareja, un niño de apenas cuatro años. Identificado como Cristian Deivy Torrico Mendoza, de nacionalidad boliviana, y de 30 años, confesó el cruel motivo por el cual cometió el homicidio.

La confesión del crimen que conmociona a Moreno

De acuerdo a lo que informó Radio Mitre, Torrico Mendoza traslado de urgencia al pequeño Sebastián Emanuel Yafrate al hospital local, afirmando que el nene se había “descompensado” mientras lo estaba cuidado. Sin embargo, el niño tenía lesiones visibles en el cuerpo, que encendieron las alarmas de los médicos. Le avisaron a las autoridades y el caso quedó a cargo del fiscal Federico Soñora, que rápidamente detectó contradicciones en el relato del acusado.

Finalmente, Torrico Mendoza confesó: “Me enojé, lo tiré en la cama y le tapé la boca”. Los resultados de la autopsia indicaron que el niño murió asfixiado, confirmando la hipótesis del ataque intencional. De acuerdo al medio citado, los primeros indicios son que el agresor habría actuado por celos del vínculo entre su pareja y el pequeño.

Qué determinó la Justicia

El acusado fue imputado por homicidio agravado bajo el artículo 80, inciso 12, del Código Penal argentino, que contempla reclusión o prisión perpetua para quien asesine con la intención de provocar dolor a una persona con la que mantiene o mantuvo una relación afectiva.

La madre del niño y la abuela declararon ante la fiscalía y coincidieron en que aunque el detenido no tenía antecedentes, ni denuncias previas, existieron episodios previos de maltrato hacia el menor de edad.

El fiscal Soñora continúa reuniendo pruebas y testimonios para avanzar en la causa, mientras el acusado permanece detenido a la espera de ser indagado formalmente.