La crecida sorprendió a dos jóvenes en el Río Salí: fueron rescatados por Policía Lacustre

hace 18 horas
Dos hermanos de 14 y 17 años fueron rescatados este lunes por personal de la División Policía Lacustre del Destacamento El Cadillal, luego de quedar varados en el Río Salí, a la altura de García Fernández.
El operativo se activó pasadas las 9 de la mañana, cuando los efectivos se dirigieron a la zona de la Ruta Provincial N.° 321, entre la Ruta Provincial N.° 306 y la Ruta Nacional N.° 157, ante el reporte de que los menores se encontraban dentro del afluente.
Tras concretar el salvataje, los jóvenes fueron trasladados al Hospital de El Bracho, donde recibieron una evaluación médica.