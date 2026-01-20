Policiales

La crecida sorprendió a dos jóvenes en el Río Salí: fueron rescatados por Policía Lacustre

El operativo se desplegó pasadas las 9 de la mañana en cercanías de la RP 321; luego, ambos fueron llevados al Hospital de El Bracho para control médico.

Redacción Vía Tucumán

20 de enero de 2026,

La creciente obligó a una intervención rápida: los efectivos ingresaron al río y concretaron el salvataje sin demoras..

Dos hermanos de 14 y 17 años fueron rescatados este lunes por personal de la División Policía Lacustre del Destacamento El Cadillal, luego de quedar varados en el Río Salí, a la altura de García Fernández.

El operativo se activó pasadas las 9 de la mañana, cuando los efectivos se dirigieron a la zona de la Ruta Provincial N.° 321, entre la Ruta Provincial N.° 306 y la Ruta Nacional N.° 157, ante el reporte de que los menores se encontraban dentro del afluente.

Al arribar, el personal divisó a los adolescentes en un islote y, frente a la suba constante del caudal, ingresó de inmediato con dos embarcaciones y elementos de seguridad náutica.

Tras concretar el salvataje, los jóvenes fueron trasladados al Hospital de El Bracho, donde recibieron una evaluación médica.

