La conmovedora frase que Lara le dijo a su tía el jueves, un día antes de su desaparición: “Hoy no puedo, pero...”

Este jueves tuvo lugar el último adiós a Lara, Brenda y Morena, las tres chicas asesinadas el pasado fin de semana. La primera en llegar al sepelio de la menor fue Karen, quien conoció a la chica por un vínculo cercano años atrás y siempre la trató como una sobrina más.

Visiblemente conmovida, la mujer tenía una pequeño ramo de rosas rojas y sus primeras palabras en diálogo con Crónica se relacionaron a un pedido de respeto. “Venía en el colectivo y todo el mundo estaba hablando del caso, de cómo la mataron y cómo la asesinaron. Ya es suficiente con cómo la vienen maltratando, y ella se fue siendo chiquita. No la maltraten más, demasiado con todo lo que pasó”, dijo.

La mujer mostró una foto que tenía en su celular de una Lara pequeña, apenas hace unos años atrás. Comentó que, además de cruzársela en los cumpleaños, solía ir a su casa y se comportaba como cualquier niña.

“En 2020 llegaba a mi casa con la Biblia, leíamos la Biblia, venía con su cartuchera con los colores y peleábamos por ver quién tenía los mejores colores, quién tenía la mejor Biblia”, contó Karen.

La última frase que le dijo Lara

Karen contó que hace ya un tiempo se mudó de barrio, por lo que ya no se frecuentaba con la chica como antes. Sin embargo, como esas cosas curiosas del destino, volvió a verla el jueves pasado después de dos años. Un día antes de su desaparición.

“Yo puedo hablar de Lara chiquita, no conocía a esta Larita de ahora, no la veía hace algunos años”, señaló.

“La volví a ver este jueves a la tarde. La abracé, le dije que la amaba y ‘vení, vamos a orar, volvé a la Iglesia’. Y me dijo: ‘Hoy tengo cosas que hacer, pero voy a volver’. Y ya no va a volver”, recordó la mujer.

Lara será sepultada este viernes en González Catán, en el Cementerio Parque Campo Santo.