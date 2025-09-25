Hace unas semanas, en la pantalla de América publicaron una entrevista donde dos jóvenes hablaron sobre la polémica que vivían con algunos vecinos debido a su profesión como trabajadoras sexuales. Una de las dos chicas que habló en aquel momento fue Lara, la joven de 15 años que fue víctima del triple crimen ocurrido en Florencio Varela y que hoy enluta a La Matanza y a todo el país.

En las últimas horas, quien rompió el silencio fue su amiga y quien en dicha entrevista se hizo llamar “Flor”. La joven había hecho varias publicaciones al momento de la desaparición para ayudar a buscar a su compañera.

La amiga que salía en la entrevista de Lara, la joven asesinada de La Matanza, rompió el silencio y envió un duro mensaje

Tras confirmarse la identidad de Lara, Flor decidió romper el silencio sobre el caso y enviar un duro mensaje a quienes consideran que debido a su profesión, las tres chicas se “merecían” lo que les ocurrió.

“Recuerden que anden en lo que anden, laburen de lo que laburen nadie se merece este final de mierda y nadie tiene derecho a arrebatarle la vida. Se me rompe el corazón pensando en sus mamás. Hoy las pibas estamos de luto”, expresó en uno de sus posteos, donde también compartió el altar para homenajear a Lara.

La entrevista que dio Lara en televisión

En la entrevista dada al programa de Sergio Lapegüe en América TV, Lara se hace llamar Luna y afirma tener 20 años, en tanto el tema se enfoca sobre el trabajo sexual de las jóvenes.

El escenario es una calle de Floresta y Flor, la compañera de la joven asesinada en Florencio Varela reconoce: “Ella trabaja conmigo y a mí me contacta la persona que me contrata”.