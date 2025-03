Juicio por la muerte de Maradona: por qué detuvieron a uno de los testigos

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa su curso y este martes tuvo lugar un hecho al menos sorprendente: uno de los testigos terminó detenido.

Se trata de Julio César Coria, una de las personas que se desempeñaba como custodio del fallecido astro quien, a pedido de Fernando Burlando, abogado de las hijas de Maradona, quedó detenido por falso testimonio.

Juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Por qué quedó detenido el excustodio de Maradona

Tanto Burlando como el fiscal Patricio Ferrari pidieron que se tomara la medida luego de advertir que hubo contradicciones entre las primeras declaraciones de Coria y las que otorgó durante esta jornada.

El Tribunal le dio lugar al pedido por lo que el testigo fue desalojado de los juzgados en un patrullero. Coria fue uno de los cuatro testigos que declararon en la audiencia de este martes, la quinta desde que comenzó el juicio.

Cuáles fueron las contradicciones de Coria

Coria es un ayudante mayor retirado del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y trabajó como custodio y empleado de seguridad de Maradona. Estuvo en la casa donde falleció el 10 y, de hecho, fue quien le hizo respiración boca a boca al advertir que no tenía signos vitales.

Julio César Coria, testigo detenido

Pese a haber declarado en dos ocasiones anteriores, este martes mencionó primera vez que la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las siete personas juzgadas, “le hizo masajes de RCP a Maradona”. Antes nunca lo había dicho: se había referido a la enfermera Gisela Dahiana Madrid como la encargada de esa tarea.

Otra de las contradicciones advertidas fue que Coria había afirmado que, entre el 11 y 25 de noviembre de 2020, no había hablado con el neurocirujano Leopoldo Luque. Sin embargo, se leyeron una serie de chats que desmintieron esa versión. “Evidentemente, es mi teléfono, pero no me acordaba [por los mensajes]”, dijo.

Tras este episodio, Burlando pidió que se ordene la detención de Coria ante la comisión de un delito en flagrancia. El Ministerio Público se sumó al pedido del abogado. Luego de un cuarto intermedio, el tribunal informó que por unanimidad decidió que se abriera “una investigación por falso testimonio”.