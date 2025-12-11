Jubilados desaparecidos en Chubut: de cuánto es la millonaria recompensa por aportar datos

La desaparición de Alberto Kreder y Juana Inés Morales mantiene en vilo a toda la provincia de Chubut desde el 11 de octubre. Este miércoles, la familia celebró la decisión del Ministerio de Seguridad provincial de ofrecer $10.000.000 de recompensa para quienes aporten información que permita encontrarlos.

“Es una esperanza más, una luz en tanta oscuridad”, expresó Laura Kreder, hija de Alberto, a TN. La mujer destacó que el nuevo incentivo económico podría motivar a personas que “quizás vieron algo y todavía no se animaron a hablar”.

“Necesitamos una pista, un dato, algo que nos abra una puerta”

Laura aseguró que la familia sigue aferrada a la posibilidad de obtener un dato clave. “Tal vez viéndose motivado por el dinero alguien pueda acercarse y aportar algo que nos permita tener una pista”, señaló.

La hija del jubilado mostró además preocupación por la lentitud en los análisis de ADN solicitados en la investigación. “Es muy lento. A dos meses todavía no se puede saber si hubo un tercero arriba de la camioneta”, dijo.

También pidió que el caso continúe en la agenda pública: “Al principio se hablaba en todos lados. Parece frío, pero la difusión es lo que nos mantiene la esperanza viva”.

Encontraron restos de una fogata cerca.

Cómo fueron los últimos movimientos de la pareja

Según la resolución oficial, Juana Inés Morales es una mujer de contextura robusta, 1,60 metros de altura, tez trigueña y cabello castaño oscuro ondulado hasta los hombros. Alberto Kreder tiene contextura delgada, 1,75 metros de altura, tez blanca, ojos verdes y cabello castaño corto.

Jubilados desaparecidos.

Ambos mantenían una relación reciente y viajaban desde Comodoro Rivadavia hacia Camarones, donde planeaban participar del 125° aniversario de la ciudad.

Partieron a bordo de la Toyota Hilux color champagne de Kreder, pero ese mismo 11 de octubre la familia perdió contacto. La última conexión de sus teléfonos se registró a las 9:53.

Seis días después, la camioneta apareció cerrada, sin ocupantes y con todas las pertenencias adentro, en el Zanjón de Visser, a 6 kilómetros de la costa y 15 de la Ruta 3. No había signos de violencia.

Las hipótesis en análisis

El Ministerio de Seguridad indicó que actualmente se investigan tres líneas posibles:

Ausencia voluntaria Evento accidental Hecho delictivo

Hasta ahora, ninguna hipótesis cuenta con pruebas concluyentes.

Cómo aportar información sobre el caso

Las personas que tengan datos útiles pueden comunicarse de manera anónima con la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas. El pago se realizará en el Ministerio de Seguridad o en el lugar indicado, garantizando la protección de identidad.