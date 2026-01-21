Jaldo criticó el uso político de la inseguridad y los anegamientos

Durante conferencia de prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo cuestionó a sectores de la oposición por el tratamiento político y mediático de hechos de inseguridad ocurridos a comienzos de enero y de los anegamientos que afectaron a familias del interior tucumano.

En ese marco, pidió abordar esas situaciones “con responsabilidad institucional y sensibilidad social”, al advertir que detrás de cada episodio hay víctimas y personas atravesando “momentos de profundo dolor”.

“Hay víctimas de por medio, de familias que sufren y nosotros no vamos a permitir que estos temas se politicen, no vamos a permitir el ‘carancheo’ político en estos tipos de temas”, sostuvo.

En el mismo pasaje, remarcó que “es fácil opinar de afuera”, pero que la discusión cambia “cuando se está en el cuero” de quienes “pierden familia” o “pierden bienes” por los que trabajaron “toda su vida”.

El mandatario planteó que la gestión provincial asume la responsabilidad de intervenir en momentos complejos y afirmó: “En ese sentido este es un gobierno serio, eficiente, que pone la cara y el cuero a todo, cuando nos tocan las buenas y no las buenas, las tan buenas también”.

Al detallar acciones, el jefe del Ejecutivo provincial señaló que “Estamos trabajando en materia de seguridad como no ocurría en otro momento en Tucumán, y en materia de los factores climáticos hemos avanzado sustancialmente con trabajos en determinados lugares del interior, tanto en comunas como en municipios”, aunque reconoció que “falta mucho por hacer” y que aún restan “muchas obras de infraestructura”.

“Llevamos apenas dos años de gobierno con un gobierno nacional que nos dice que no hay plata y no hay obra pública”.

Jaldo sostuvo que en ese marco la Provincia debe atender la cuestión institucional y evitar que estos temas se conviertan en herramienta de disputa.

En el cierre, el gobernador convocó a los distintos espacios con representación nacional a colaborar con medidas concretas: “El que quiera, de otro espacio político, venir a ayudar a Tucumán, lo esperamos con los brazos abiertos… Que vengan con respuestas concretas para la gente”.

“Que nadie venga a sacar ventaja en momentos tristes que le toca vivir a muchos tucumanos y tucumanas, tanto en materia de los fenómenos estos climáticos como en las cuestiones de seguridad”