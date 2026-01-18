Policiales

Investigan el hallazgo del cuerpo de un recién nacido en la morgue de la Maternidad “25 de Mayo”

Según registros, los restos figuraban como entregados el 31 de diciembre de 2025; la madre denunció el hecho.

Redacción Vía Catamarca

18 de enero de 2026,

La exhumación ordenada confirmó que el féretro sepultado estaba vacío y ahora se esperan pericias genéticas.

Una investigación busca esclarecer qué ocurrió con el cuerpo de un recién nacido tras detectarse un hallazgo irregular en la morgue de la Maternidad Provincial “25 de Mayo”.

La causa está a cargo del fiscal de Instrucción N° 9, Jonathan Felsztyna, de turno en feria para los Distritos Este y Sur.

De acuerdo con registros administrativos, el bebé habría fallecido durante el parto y sus restos figurarían como entregados el 31 de diciembre de 2025 a una empresa de servicios fúnebres. Esa situación fue informada a la madre, quien realizó la denuncia penal.

Ante el escenario, el fiscal ordenó medidas para reconstruir la trazabilidad del cuerpo: desde el nacimiento y fallecimiento, su resguardo, identificación, entrega y destino final. Entre las diligencias, se requirieron informes a la maternidad y se dispuso la exhumación del féretro para constatar si el cuerpo efectivamente había sido sepultado.

La exhumación se realizó ayer y, según el reporte oficial, se verificó que el cajón estaba vacío. La pesquisa continúa a la espera de pericias genéticas, que permitirán determinar si el cuerpo hallado en la morgue corresponde al bebé de la denunciante. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal analiza las circunstancias de la entrega y posibles responsabilidades penales.

