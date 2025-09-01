Inesperado giro en el caso de la remisera asesinada: la policía cree que la víctima y el criminal eran “socios”

Rosa Candela Santa María, de 24 años, trabajaba como conductora de aplicaciones y fue asesinada el fin de semana en González Catán, en lo que se creía un “homicidio en ocasión de robo”. Sin embargo, la investigación determinó que habría una trama mucho más compleja detrás del crimen.

Giro en el caso de la chofer de app asesinada en La Matanza: hallaron muerto al principal sospechoso

A raíz de testimonios y otros elementos, la policía pasó a sospechar que la víctima y su asesino, quien se suicidó al verse acorralado por las fuerzas de seguridad, se conocían y, además, eran socios en un negocio ilegal.

Giro inesperado

El vínculo entre Santa María y Rodrigo “Piñón” López, de 20 años, estaría relacionado con actividades ilegales, más precisamente, a la venta de armas y municiones por fuera de la ley.

Un testigo le habría confirmado a los investigadores que la semana pasada compró dos cajas de balas calibre 9 milímetros a 140.000 pesos y, al momento de pagar mediante una billetera electrónica, el dinero habría llegado a la cuenta de la madre de Santa María.

La misma persona aseguró que “Candela se dedicaba a la venta de municiones” y que la había conocido “a través de ‘Piñón’“.

Por otra parte, los investigadores recogieron testimonios que señalaban que “se sabía en todo el barrio” que en la casa donde vivía “Piñón” se vendía droga. La muerte de Candela fue cerca de ese domicilio.

Qué encontraron en el auto de Candela

A Candela la encontraron muerta de un tiro en la sien dentro del coche y faltaba su celular. Fue eso lo que a priori indicó que se trataba de un “homicidio en ocasión de robo”.

Sin embargo, ni Uber ni DiDi registraban un viaje solicitado desde esa zona que la chica podría haber aceptado para luego ser emboscada. Asimismo, luego se comprobó que el celular estaba en su casa.

En el auto había una caja vacía de una pistola Taurus PT809E, número de serie TIR-311531 y sin impedimentos legales: estaba registrada ante el Renar y no había sido reportada.

También se supo que “Piñón” estaba ofreciendo esa arma a la venta vía Instagram. Ese punto sumado al testimonio del testigo refuerzan la hipótesis de la “sociedad clandestina” entre la víctima y su asesino.

En cuanto a “Piñón”, se realizó un allanamiento de urgencia en su vivienda, pero ya se había escapado. No obstante, lograron dar con su paredero en Virrey del Pino. Al verse acorralado por la policía el joven de 20 años se pegó un tiro en la sien y murió en el acto.

Según las pericias, se mató con la pistola Taurus 9 milímetros que intentaba vender y cuya caja se halló dentro del Cronos, casi al lado del cadáver de Candela Santa María.