Incautan más de 80 kilos de hojas de coca en controles del Operativo Lapacho

Los controles vehiculares del Operativo Lapacho volvieron a dejar un saldo relevante en la lucha contra el contrabando: efectivos de puestos fronterizos de Tucumán incautaron más de 80 kilos de hojas de coca en estado natural, tras inspecciones realizadas el jueves en rutas nacionales.

Encomiendas bajo la lupa en la Ruta 9

El primer procedimiento se concretó en el Puesto Fronterizo Cabo Ramón Valentín Jiménez, donde el personal controló un camión de una empresa de encomiendas. En esa revisión se secuestraron 23 kilos de hojas de coca. El transporte había partido desde la provincia de Jujuy y circulaba por la ruta nacional N° 9 con destino a Córdoba.

Hallazgo en la Ruta 34 con carga hacia Buenos Aires

El segundo operativo ocurrió en el Puesto Fronterizo 7 de Abril. Allí, al inspeccionar dos camiones de una empresa de encomiendas que transitaban por la ruta nacional N° 34, los efectivos detectaron encomiendas con hojas de coca. Según el reporte oficial, los vehículos se trasladaban desde Orán, Salta, con destino a la provincia de Buenos Aires. En total, se secuestraron 60 kilos.

Intervención judicial y marco legal

En todos los casos intervinieron autoridades de la Dirección General de Aduanas y del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que dispusieron el secuestro de la sustancia vegetal por infracción a la Ley N° 22.415 del Código Aduanero.

Los procedimientos fueron supervisados por el director General de Unidades Especiales, Comisario General Fabio Ferreyra, y el subdirector, Comisario Mayor Daniel Robles.