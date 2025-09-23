Horas críticas en la búsqueda de las chicas desaparecidas: la pista de los 300 dólares y la camioneta blanca

Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron vistas por última vez el viernes 19, en la zona de La Tablada, La Matanza. Testigos afirman que las tres subieron a una camioneta blanca que, según trascendió, habría sido hallada este martes.

“Por lo que nos dijeron hace un ratito, parece que encontraron la camioneta (blanca). No es seguro, pero Paula (una de las madres de las chicas) salió enseguida corriendo porque la llevaron a la DDI. Eso fue lo último que sabemos”, consignó a TN Daiana, prima de dos de las chicas.

El vehículo referido es el que estaba en la rotonda de la estación de servicio de La Tablada, donde las chicas fueron vistas por última vez. Sin embargo, por ahora no trascendió ningún video que muestre el momento en que subieron.

“Todavía no sabemos si hay algún video, pero cámaras hay; hay testigos que vieron subir a las chicas en la camioneta”, señaló la joven.

Según el testimonio de la familia, las chicas suelen moverse en autos de aplicación, pero ese día cancelaron el que habían pedido porque “las pasaban a buscar”.

Por eso, todo indica que la rotonda de Camino de Cintura y Avenida Crovara fue el punto de encuentro de las jóvenes y la persona que las pasaría a buscar. Se habrían subido a un auto blanco y ya no se supo más de ellas. Los celulares de las tres se apagaron al mismo tiempo, el sábado por la madrugada.

La promesa de los 300 dólares

Mientras se rastrea una antena, pista clave del caso para saber en dónde se apagaron los celulares de las chicas, no se descarta ninguna hipótesis.

Sabrina, la madre de las chicas, dijo que su hija y sus amigas eran trabajadores sexuales. En este aspecto, una de las versiones indica que se iban a encontrar con una persona que les había prometido entregarles unos 300 dólares a cada una. “Yo escuché que eran unos bolivianos”, dijo en diálogo con LN+.