Hallan más de un kilo de marihuana en una mochila abandonada en la RN 34

En el marco de los controles del Operativo Lapacho 2025, personal del Puesto Fronterizo 7 de Abril halló una mochila oculta entre matorrales a la vera de la Ruta Nacional 34.

El hallazgo se produjo este sábado en el sector de fitosanitarios del destacamento, durante tareas rutinarias de control vehicular.

Según se informó, el elemento estaba a un costado de la calzada y llamó la atención de los efectivos durante el despliegue preventivo. Con la presencia de testigos hábiles, se realizó la apertura de la mochila para constatar su contenido.

Qué había dentro

En el interior se encontró más de un kilo de marihuana: un “pan” y dos envoltorios con flores de la misma sustancia. El peso aproximado de lo secuestrado fue de 1.200 gramos.

Las actuaciones fueron comunicadas a la Justicia Federal, que dispuso la intervención de personal especializado y el secuestro del estupefaciente.

En paralelo, continúan las diligencias para establecer el origen del bolso y las circunstancias del abandono.