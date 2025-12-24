Giro radical en el caso de Luciana Bustos, la científica del CONICET que mató a su amigo en un juego sexual

Bustos había recibido inicialmente la pena de cadena perpetua, pero el Tribunal de Impugnaciones revocó la sentencia y ahora enfrenta una calificación de homicidio simple, con una pena estimada entre 8 y 25 años, de acuerdo a lo que difundió Radio Mitre.

El cambio en la pena

Los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Eduardo Raed y Benedicto Correa determinaron que el crimen no reúne los elementos para la pena perpetua. Se descartaron dos agravantes clave: la existencia de un vínculo de pareja con la víctima y la hipótesis de alevosía.

El Tribunal también rechazó los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella, lo que significa que la figura de homicidio doblemente agravado quedó descartada y la condena original perdió vigencia.

Cómo ocurrió el crimen

El asesinato tuvo lugar en enero de 2024, en la localidad de Las Chacritas, San Juan. Marcelo Amarfil fue apuñalado seis veces dentro de un auto durante un encuentro sexual con Bustos.

Marcelo José Amarfil Junto a Luciana Teresita Bustos. (Foto gentileza Tiempo de San Juan)

En el juicio oral, el tribunal que la había condenado inicialmente, integrado por Gerardo Fernández Caussi, Guillermo Adárvez y Matías Parrón, sostuvo que el crimen fue premeditado para ocultar una supuesta doble vida de Bustos. La defensa, que alegó legítima defensa ante un intento de abuso sexual, había sido desestimada en aquel momento.

Qué sigue en el caso

Con la nueva calificación de homicidio simple, Luciana Bustos podría enfrentar una pena de entre 8 y 25 años, y aún queda la posibilidad de apelación por parte de la Fiscalía y la querella, o incluso un juicio de cesura para definir la pena exacta.