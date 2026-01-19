Felipe Sosa fue alojado en Benjamín Paz tras un amplio operativo de traslado

Un fuerte despliegue de seguridad montado este lunes concluyó con el alojamiento de Felipe Sosa en el Complejo Penitenciario Benjamín Paz, donde quedó detenido bajo supervisión del personal penitenciario.

El sospechoso está vinculado a la causa por el crimen de Érika Álvarez y fue trasladado desde Buenos Aires luego de su detención, mientras intentaba fugarse en Buenos Aires.

Sosa fue aprehendido en Pilar, mientras, al parecer, intentaba fugarse al extranjero.

El subjefe de Policía, Roque Yñigo, se refirió al procedimiento: “Hemos planificado el traslado de esta persona que fue detenida en la provincia de Buenos Aires, por la Policía de Tucumán con la colaboración de la Policía Federal. Este hombre era requerido por la Justicia por un hecho trascendente que ocurrió hace unos días en nuestra provincia. Luego de una investigación, se determinó que era uno de los sospechosos y se encontraba en Buenos Aires”.

En su descripción del operativo, Yñigo agregó: “Este hombre está sospechado de haber participado en el hecho en el que perdió la vida la señorita Érika Álvarez. Tiene una formación militar de alta performance y cuenta con antecedentes de carácter penal como ser causa por violencia de género donde se le había dictado la prisión preventiva. Estas son cuestiones que tuvimos en cuenta para organizar el operativo y poder hacer el traslado con eficacia y poder ser alojado en el Penal de Benjamín Paz”.

El sospechoso será alojado en una unidad especial para ex militares.

Unidad 6 y proceso de admisión

Según el reporte oficial, Felipe Sosa quedó alojado en la Unidad 6. El director del Servicio Penitenciario, Ramón Quinteros, detalló: “Aproximadamente a horas 11.50 el personal del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO) realizó el traslado del detenido quien será alojado en la Unidad número 6 de este Complejo. Es una unidad específica para personas que pertenecieron a fuerzas policiales o federales y que tienen vinculación directa con los hechos que se les imputan”.

El sospechoso por el crimen de Érika Álvarez fue trasladado desde Buenos Aires.

Por su parte, el director del complejo Benjamín Paz, subprefecto Raúl Melián, explicó el procedimiento interno: “cumpliendo las órdenes emanadas por el Superior Gobierno de la provincia, Ministerio de Seguridad en coordinación con Jefatura de Policía y Servicio Penitenciario, en la fecha recibimos al interno quien paso el proceso de admisión en el complejo, fue revisada la documentación judicial correspondiente, se hicieron los controles médicos pertinentes y ahora pasó a la Unidad 6 donde será incorporado y entrevistado por el equipo interdisciplinario para indicarle la mejor continuidad de alojamiento dentro de esta institución”.

El traslado se realizó en el marco de un fuerte operativo de seguridad.

En el cierre de su descripción, Melián añadió que una vez alojado se le indicará las pautas necesarias y será notificado del régimen al cual está incorporado, “como ser las diferentes limitaciones que tendrá dentro del complejo, sobre los usos diarios de los campos de recreo, las actividades diarias que goza la unidad como así también de la visitas correspondientes”.