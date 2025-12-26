Fatal desenlace de una nena de 2 años que cayó de cabeza dentro de un balde con agua

Una profunda conmoción se vive en Brasil tras la muerte de una nena de dos años que se ahogó al caer de cabeza dentro de un balde con agua en el baño de su casa. El trágico episodio ocurrió el miércoles por la mañana en el municipio de São João da Canabrava, en el estado de Piauí.

La menor fue hallada por su madre, quien al no escuchar ruidos provenientes del interior de la vivienda decidió ingresar al baño y se encontró con la dramática escena.

La madre la encontró inconsciente y pidió ayuda

Según informaron medios locales, la nena fue identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva. Al momento del accidente, su madre se encontraba lavando ropa en un lavadero ubicado en el exterior de la casa.

Al notar un silencio inusual, fue a buscar a su hija y la encontró inconsciente dentro de un balde con agua. Desesperada, tomó a la niña y salió a pedir ayuda a los vecinos.

Intentaron salvarla, pero murió en el hospital

Con la colaboración de personas del barrio, la menor fue trasladada de urgencia a la Unidad Básica de Salud Avanzada (UBAS) del municipio, donde recibió los primeros auxilios.

Luego fue derivada a la Unidad Mixta de Salud (UMS) de Bocaina, pero pese a los esfuerzos médicos, los profesionales confirmaron su fallecimiento.

Trágico desenlace para la nena de 2 años.

Qué dice la investigación oficial

El Grupo de la Policía Militar local indicó que la nena habría caído de cabeza dentro del balde y no logró salir por sus propios medios. La Policía Civil investiga el hecho y, en principio, lo considera un accidente doméstico.

El cuerpo de la menor será sometido a exámenes complementarios antes de ser entregado a la familia.

El mensaje de las autoridades educativas

Tras conocerse la noticia, autoridades educativas locales difundieron un comunicado en el que señalaron que Isabelle habría cumplido tres años en enero. Además, informaron que su madre trabaja en la escuela de la zona a la que asistía la menor.

El caso volvió a poner el foco en los riesgos domésticos que pueden presentarse en el hogar, especialmente para niños pequeños.