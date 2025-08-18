Estremecedor hallazgo en el Riachuelo: las hipótesis y la palabra de los vecinos

Un impactante hallazgo se dio en el Riachuelo: en un primer momento, se creyó que se trataba de un cadáver. Sin embargo, al llegar al lugar, los rescatistas comprobaron que la persona aún estaba con vida y lograron ponerla a salvo.

El dramático rescate en La Boca

De acuerdo a la información preliminar a la que accedió Crónica HD, el hombre sería un abogado de unos 30 años, oriundo de Temperley, aunque su identidad no fue confirmada oficialmente.

Tras recibir maniobras de RCP y primeros auxilios, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Argerich, donde permanece internada en estado delicado. Según trascendió, las próximas horas serán clave para conocer su evolución. Un vecino que presenció el hecho relató: “Es una zona muy insegura, yo me iba a trabajar y lo vi en el agua”.

Qué se sabe del hombre rescatado

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre cómo terminó en el Riachuelo. Según versiones, el hombre tendría problemas psiquiátricos, lo que podría explicar su presencia en el lugar.

Al momento del rescate, testigos señalaron que el damnificado llegó a escupir agua, lo que confirmó que había sobrevivido a la dramática situación, de acuerdo al medio citado.