Lara, la menor de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, fue velada en San Justo este jueves. A diez cuadras, de esa casa de sepelios, tuvo lugar el último adiós a Brenda y Morena.

Según trascendió, los velorios se hicieron por separado porque, si bien las chicas eran amigas, entre las familias no se conocían. Brenda y Morena, por su lado, eran primas.

El dolor, la tristeza y la indignación colmaron ambas citas, en donde los familiares se dispusieron a hablar con la prensa sobre lo acontecido, además de reiterar el pedido de justicia.

Mientras que Antonio, abuelos de las primas asesinadas, fue el portavoz en una de las despedidas; en la otra, Estela, mamá de Lara, que no se había pronunciado después de conocerse el aberrante final, desahogó su ira con un desgarrador grito.

El pedido de la mamá de Lara

Estela salió a la vereda de la casa velatoria con una foto de Lara en sus manos, se acercó a los medios y reiteró con fuerza y dolor un único grito varias veces: “Justicia por las tres, por Lara, Morena y Brenda”.

La mujer estaba contenida y acompañada por otras mujeres, también estaban sus otros hijos menores. Estela tocaba la imagen de Lara en la foto y repetía: “Mirá lo que era, era una chiquitita hermosa”.

La joven de 15 años fue velada este jueves y será sepultada en el Cementerio Parque Campo Santo, situado en González Catán. En tanto las otras dos víctimas descansarán en el Cementerio Las Praderas.