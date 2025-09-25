Policiales / Justicia

“Era una chiquitita hermosa”: la mamá de Lara pidió con desesperación justicia para las víctimas

Entre gritos degarradores, Estela pidió justicia tras el velatorio de la jovencita.

Claudia Mercado
25 de septiembre de 2025,

El pedido de justicia de la mamá de Lara

Lara, la menor de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, fue velada en San Justo este jueves. A diez cuadras, de esa casa de sepelios, tuvo lugar el último adiós a Brenda y Morena.

Según trascendió, los velorios se hicieron por separado porque, si bien las chicas eran amigas, entre las familias no se conocían. Brenda y Morena, por su lado, eran primas.

El dolor, la tristeza y la indignación colmaron ambas citas, en donde los familiares se dispusieron a hablar con la prensa sobre lo acontecido, además de reiterar el pedido de justicia.

Mientras que Antonio, abuelos de las primas asesinadas, fue el portavoz en una de las despedidas; en la otra, Estela, mamá de Lara, que no se había pronunciado después de conocerse el aberrante final, desahogó su ira con un desgarrador grito.

El pedido de la mamá de Lara

Estela salió a la vereda de la casa velatoria con una foto de Lara en sus manos, se acercó a los medios y reiteró con fuerza y dolor un único grito varias veces: “Justicia por las tres, por Lara, Morena y Brenda”.

La mujer estaba contenida y acompañada por otras mujeres, también estaban sus otros hijos menores. Estela tocaba la imagen de Lara en la foto y repetía: “Mirá lo que era, era una chiquitita hermosa”.

La joven de 15 años fue velada este jueves y será sepultada en el Cementerio Parque Campo Santo, situado en González Catán. En tanto las otras dos víctimas descansarán en el Cementerio Las Praderas.

