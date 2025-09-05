Entró a robar con un arma falsa a una casa de comidas rápidas: el insólito botín que se llevó

Un menor de edad protagonizó un insólito hecho en la ciudad de Mar del Plata, cuando ingresó a una casa de comidas rápidas a robar con un arma falsa.

El "arma" utilizada en el robo

El adolescente de 17 años entró con un fierro en forma de “L”, simulando que se trataba de un arma a un local de una reconocida marca de comida rápida.

El episodio ocurrió en el local ubicado en la intersección de Av. Constitución y Av. Félix U. Camet de la ciudad balnearia, alrededor de las 5 de la madrugada.

Cómo fue el robo a la casa de comidas rápidas

Según el testimonio de los empleados, el delincuente logró reducir a cuatro trabajadores del local (una mujer de 24 años y tres jóvenes de 21, 22 y 18 años) a quienes intimidó y ordenó que le entregaran mercadería.

La caja de hamburguesas robada.

Así las cosas, el sospechoso tomó una caja cerrada con 120 hamburguesas y otras cuatro ya preparadas y acompañadas de papas fritas.

Enseguida escapó con el “botín” por la Avenida Félix U. Camet hasta el cruce con Valencia y López de Gómara, donde finalmente fue interceptado por los efectivos policiales. Al momento de la detención se le retuvo el pedazo de hierro en forma de “L” que utilizó para simular un arma de fuego.

La causa fue caratulada como “Robo Agravado por el Uso de Arma Impropia en Grado de Tentativa”, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3, a cargo del Dr. Walter Martínez Soto, quien dispuso el traslado del menor a sede judicial para tomarle declaración.