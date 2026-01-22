El relato de la joven que iba en la Amarok cuando chocaron a Bastian: “Ninguno de la UTV tenía cinturón”

A 10 días del accidente entre una Amarok y una UTV en Pinamar y mientras Bastian, de 8 años, lucha por su vida, este jueves se conoció la declaración de Brisa, la novia de Manuel Molinari, el empresario que manejaba la camioneta.

Así fue el choque en Pinamar IMAGEN ILUSTRATIVA

La chica, que iba de acompañante al momento del accidente, fue muy clara al comentar cómo fueron los hechos y la estremecedora escena que vio tras el choque. “Fue todo muy rápido”, aseguró.

Entre los puntos fuerte de su relato, destacó la gran velocidad a la que iba la UTV pese a llevar 3 menores a bordo y, lo más preocupante, que ninguno llevaba cinturón de seguridad. Ratificó que Bastian iba a upa de su papá y perdió la conciencia en el choque.

Qué declaró la novia del empresario que chocó la UTV donde viajaba Bastian

Brisa, de 23 años, declaró este jueves ante la Justicia y dio detalles de lo que recuerda sobre el trágico accidente que tuvo lugar en la zona de “La Frontera”, en Pinamar.

La joven relató que el día del accidente, alrededor de las 19:50, intentaban salir de los médanos por un camino complicado, por lo que circulaban lentamente. Este dato es materia de investigación de los peritos, dado que es fundamental conocer las velocidades en que circulaban los vehículos.

Manuel Molinari y su novia Brisa

Brisa asegura que, entonces, “de manera repentina, aparece de frente un UTV a gran velocidad” y colisiona con la parte delantera de la camioneta Amarok.

Según la chica, su novio frenó en un “acto reflejo” cuando advirtió que el otro rodado se le acercaba de frente. Dijo que el choque “sucedió muy rápido”. Con esta declaración la joven quiere asentar que, en realidad y según su versión, fue la UTV quien chocó a la Amarok.

La peor escena

La acompañante de Molinari dio detalles de lo que vio en la UTV: recordó que manejaba “una chica de pelo negro”, que a su lado iba una nena y que en el asiento trasero viajaban un adulto con un nene a upa y otra nena al lado. Reafirma lo que se sabía hasta el momento y es que Bastian viajaba a upa de su papá.

Choque en La Frontera de Pinamar: piden cadena de oración por el niño de 8 años internado en estado crítico

Luego del choque, bajaron de la camioneta para ver qué había sucedido. El hombre, según Brisa, dijo ser el papá de los menores. “Estaba desesperado y le gritaba a mi novio. Dejó en el suelo al nene que estaba inconciente”, señaló, a la vez que recordó que “Bastian no reaccionaba”.

Dijo que las nenas también estaban heridas, pero más levemente: una tenía “un pequeño corte o rasguño” a la altura del cuello y a la otra “le sangraba la nariz”.

También contó que un amigo de Molinari llevó al padre y a Bastian en UTV a la entrada del predio, mientras otro conocido de las víctimas se llevó a las nenas al hospital.

Brisa subrayó que se quedaron esperando a la policía, a la vez que aseguró que “ninguno de los ocupantes del UTV llevaba puesto el cinturón de seguridad”.