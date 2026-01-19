Alerta máxima por Bastian: el nene atropellado en Pinamar debió ser operado de urgencia

Preocupa el estado de salud de Bastian, el nene de 8 años que resultó herido en Pinamar, luego de que el UTV en el que viajaba con su familia chocara con una camioneta. Esta tarde, debieron operarlo de urgencia. Es la quinta intervención que se le realiza.

El chiquito se encuentra internado en el Hospital Interzonal de Mar del Plata, donde permanece internado en terapia intensiva. Los médicos habían dado a conocer un parte este lunes por la mañana, en el que si bien no se hablaba de mejorías, se mencionaba cierta estabilidad.

Así fue el choque en Pinamar IMAGEN ILUSTRATIVA

Sin embargo, en la tarde tuvo lugar un nuevo sangrado que los profesionales no pudieron frenar, por lo que debieron intervenirlo nuevamente. Bastian se encuentra internado desde el 15 de enero.

Por qué volvieron a operar a Bastian

Según se informó, el nene presentó un cuadro de hidrocefalia por presión intracraneana que derivó en una hemorragia. Para detener, el equipo de cirujanos volvió a colocarle la válvula que evita que aumente y controla la presión.

Si bien temprano la noticia fue que Bastian “respondía parcialmente a estímulos” y que se iba a trabajar para reducir los sedantes como la asistencia respiratoria, el escenario se complicó con el correr de las horas. El chico ingresó al quirófano a las 17 horas y según declaró Matías Morla, abogado del padre del nene, la operación fue exitosa.

El nene de 8 años permanece internado en estado crítico desde el lunes pasado, cuando tuvo lugar el accidente en donde resultó herido de gravedad. Desde entonces, en Pinamar los médicos priorizaron las lesiones internas, especialmente en el hígado y la zona abdominal.

Ya en Mar del Plata, donde fue trasladado una vez estabilizado, se detectaron fracturas múltiples de cráneo por las que debió ser intervenido.