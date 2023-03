El padre de la modelo argentina muerta en México pide que se haga justicia: “Su exnovio no tiene siquiera pedido de captura”

Pasó un mes de la muerte de Agostina Jalabert, la modelo argentina se encontraba en México y apareció ahorcada en un hotel y su familia sigue sin respuestas. Necesitan saber lo que pasó para poder dejarla descansar en paz.

Es por eso que su padre, Edgardo Jalabert, criticó fuertemente las irregularidades de la investigación del caso y apuntó contra Juan Manuel Reverter, el exnovio de la víctima.

La joven se había mudado a México para consolidar su carrera.

El joven en cuestión había viajado a Playa del Carmen para reconciliarse con Agostina y el día de su muerte, se encontraba en la misma habitación en la que apareció ahorcada la joven de 31 años.

En un diálogo con TN, Edgardo Jalabert señaló que hubo “irregularidades en las pericias” y dijo que eso los motivó a realizar un reclamo de manera judicial a través de Cancilleria.

“El hombre no está detenido, su paradero no se sabe y aún no tiene pedido de captura”, dijo con dolor el padre.

“Puede estar en el país o en México. Aparentemente, entró a la Argentina, pero no lo sabemos. Tenemos indicios”, señaló Edgardo, quien también contó cómo fue la reacción del acusado por la familia. “Primero le preguntó dónde estaba Agostina y luego no le respondía a mi hija”, afirmó.

Juan Manuel Reverter el acusado de asesinar a Agostina Jalabert.

Cómo quedó la relación con el novio de la joven

Jalabert explicó que desde que su hija apareció muerta, Juan Manuel Reverter no se comunicó más con la familia. “Nunca recibimos una llamada de explicación de lo que había pasado. Algo que trate de explicar qué era lo que había sucedido esa noche. No tuvimos nada de parte de él”, dijo, y agregó que su hija Candela le notó lesiones en la cara a Reverter cuando le abrió la puerta aquel 18 de febrero.

En ese sentido, remarcó la necesidad de que cambie la carátula de la causa: “Nuestra abogada encontró infinidad de pruebas como para que el caso se catalogue de feminicidio, como se dice en México. La policía en su momento vino, hizo las pericias que consideraba necesarias y lo catalogó un suicido, por eso Reverter no tiene pedido de captura”.

“Queremos la verdad, queremos que se haga justicia por Agos. Las formas en que todo sucedió no nos indicaría que se hubiese quitado la vida, y más de la forma en la que la encontró mi otra hija. Esto merece una investigación más profunda”, agregó Jalabert.

Por último, aclaró que la familia desde la Argentina no podía detener la cremación del cuerpo de Agostina, sino que lo tenía que hacer la fiscalía. Sin embargo, al estar la causa caratulada como suicidio, el cuerpo fue cremado rápidamente.

Agostina Jelabert, la modelo encontrada muerta en Playa del Carmen.

AGOSTINA JALABERT, LA MODELO ARGENTINA QUE MURIÓ EN PLAYA DEL CARMEN

La mujer de 31 años, oriunda de la localidad bonaerense de Carmen de Patagones, se mudó en septiembre de 2022 a Playa del Carmen para continuar con su trabajo como modelo, por el que contaba con más de 16.000 seguidores en la red social Instagram.

Su padre publicó una foto suya durante las últimas horas en la cual la recordó: “Así te ibas hace 6 meses a continuar tu vida a México, con ilusiones, con ganas, con emociones; pero algo te arrebató la vida y nos dejó a nosotros con la espera de volver a verte”.

“Vamos a lucharte hasta el último momento, porque esto no va a quedar así y vos te lo mereces, para finalmente lograr la paz que te mereces y que se encargaron de consumirte. Te vamos a extrañar, aunque sabemos bien que siempre vas a estar entre todos nosotros. Te amamos”, finalizó el papá de la mujer fallecida.