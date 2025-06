“Él no tiene remordimiento”: el duro testimonio de la tía de César Sena, sobre el crimen de Cecilia Strzyzowski

Patricia Acuña, hermana de Marcela y tía de César Sena, habló sobre el caso que conmocionó al país y tiene en el banquillo de los acusados a sus familiares: el asesinato de Cecilia Strzyzowski.

En diálogo con el canal de streaming Chaco TV, la mujer se refirió a las hipótesis del caso, a la vez que habló sobre cómo se sintió con la postura que tomó su hermana a fin de “defender” a César Sena.

Patricia Acuña sigue visitando con frecuencia a su hermana y a su sobrino, de quien aseguró que “no tiene remordimiento” por lo ocurrido. Asimismo, dijo entre líneas que la familia espera que el principal acusado “cuente lo que pasó”. Cabe mencionar que el cuerpo de Cecilia no fue hallado y la principal sospecha es que lo hayan dado de comer a los cerdos.

“Una madre perdona todo”

“Marcela hizo mal en no haber entregado a César. Ella sabía lo que pasó, por eso encubrió. Nos embaucó a todos haciéndonos creer que César era inocente y que todo era una cuestión política”, aseguró Patricia, quien habló del caso con su hermana, pero no así con su sobrino.

Para ella “Emerenciano habría entregado a su hijo a la Justicia en caso de enterarse del crimen" y que por eso su hermana “colaboró con el encubrimiento” hasta las últimas consecuencias. “Una madre perdona todo, Emerenciano no sé. Ese fue el error de ella”, opinó.

La carátula pone a los padres de César como “partícipes primarios”. Es decir, para los fiscales, ellos “sabían de las intenciones del joven”, por lo que “crearon un entorno seguro y propicio para el crimen”: se ausentaron de la casa y, luego, maniobraron para eliminar la evidencia. En caso de que resulten culpables de ese delito, a todos les correspondería prisión perpetua.

No obstante, si se enteraron del crimen una vez consumado el hecho y entonces lo encubrieron, no irían a prisión: el Código Penal de nuestro país indica que los familiares del autor de un crimen están exentos de condena por encubrimiento.

“Marcela cada vez que voy me dice que le pida a él que hable. En un punto, si él no se sincera, va a tener que hablar”, dijo Patricia, dejando entrever la posibilidad de que se rompa el pacto de silencio, en caso de que César Sena no cuente lo sucedido con Cecilia. Según trascendió, Marcela había pedido en los últimos días una reunión privada con César. Pero el joven se negó.