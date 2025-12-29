El macabro video del momento en el que un hombre siguió a una mujer que volvía de bailar y la mató en Lomas del Mirador

Un nuevo femicidio conmociona a La Matanza. Una mujer de 44 años fue asesinada en la localidad de Lomas del Mirador por un hombre que la persiguió mientras caminaba por la calle y la atacó a pocas cuadras de su casa. El agresor permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

El crimen ocurrió ayer, poco antes de las 7 de la mañana, en la calle Huergo al 1600, entre Alicia Moreau de Justo y Roque Sáenz Peña. La víctima fue identificada como Janet Karina Arotinco Palomino, de nacionalidad peruana, quien regresaba a su domicilio luego de haber salido a bailar.

Según la reconstrucción del hecho, la mujer fue seguida por el atacante y, al advertir la situación, alcanzó a pedir ayuda a los vecinos. Incluso llegó a acercarse a la casa de una vecina y gritó desesperadamente, pero pese a que se dio aviso al 911, murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Janet presentaba lesiones cortantes en el cuello y en el pecho.

En la escena del crimen quedaron todas sus pertenencias, entre ellas el celular, una tarjeta SUBE y una pulsera de oro, por lo que los investigadores descartan en principio que se haya tratado de un robo. Minutos después del ataque arribaron una amiga, que había compartido la noche con la víctima, y su marido, quienes se encontraron con el dramático desenlace.

Una cámara de seguridad es clave en la investigación

Un video de una cámara de seguridad resultó clave para la investigación: en las imágenes se observa al agresor cuando ve a Janet caminando por la calle, cambia de dirección y comienza a seguirla. Poco después, se produciría el ataque fatal.

Irma, una vecina de la cuadra, relató el momento de angustia que se vivió. “Escuché que decía ‘ayuda’, pero no escuché que él la amenazara ni nada. Todo fue en silencio. Acá fue donde la apuñaló y se le cayó la SUBE y una cadenita de oro”, contó. Otra vecina aseguró haber visto al hombre escapar corriendo en dirección a la General Paz, aunque las cámaras de la zona no lograron captarlo con claridad debido a la vegetación.

Mientras avanza la investigación y se analizan las imágenes de seguridad, el femicida continúa prófugo. El caso vuelve a poner en foco la violencia de género y la vulnerabilidad de las mujeres en el espacio público, incluso en situaciones cotidianas como regresar a sus hogares.