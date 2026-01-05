El macabro hallazgo en un contenedor de basura en Mar del Plata: la principal hipótesis

Un descubrimiento macabro llamó la atención en el inicio de la temporada de verano en Mar del Plata. Un cráneo humano fue encontrado dentro de un contenedor de basura ubicado en las inmediaciones del Golf de Playa Grande, una de las zonas más transitadas y exclusivas de la ciudad.

El episodio generó preocupación entre vecinos y turistas, aunque las autoridades descartaron de manera preliminar que el hallazgo esté vinculado a un hecho criminal reciente.

Dónde y cómo fue el descubrimiento del cráneo

El hallazgo ocurrió sobre la calle Leandro N. Alem al 4900, cuando un vecino advirtió la presencia del resto óseo entre escombros y residuos de obra acumulados en la vía pública. De inmediato, dio aviso a la Policía.

Debido al intenso movimiento turístico y residencial de la zona, efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar, resguardaron el área y convocaron a la Policía Científica para realizar las primeras pericias.

Qué revelaron las primeras pericias policiales

Según trascendió, el cráneo se encontraba completamente limpio, sin restos de tejidos blandos. Esta característica llamó la atención de los investigadores, ya que no presentaba signos compatibles con una muerte violenta reciente.

Las primeras evaluaciones no encontraron indicios de violencia ni elementos que permitan vincular el hallazgo con un delito ocurrido en los últimos tiempos.

La hipótesis principal que investiga la Justicia

La causa quedó a cargo del fiscal Carlos María Russo, quien ordenó una serie de medidas para determinar el origen del resto óseo. Fuentes de la investigación señalaron que el cráneo presentaría signos de haber sido tratado químicamente.

Esta situación refuerza la hipótesis de que podría tratarse de material anatómico utilizado con fines médicos o académicos, que habría sido descartado de manera irregular. Por el momento, esta es la principal línea de investigación.

Desde la fiscalía aclararon que se aguardan los resultados forenses definitivos para confirmar el origen del cráneo y descartar por completo cualquier otra posibilidad. Las pericias buscarán establecer la antigüedad del resto óseo y su procedencia.