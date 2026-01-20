Policiales / Robo

El insólito método de los ladrones disfrazados de tenistas para entrar a departamentos en Villa Urquiza

Los ladrones lograron entrar al edificio justo antes de que se cerrara la puerta de acceso, y cada uno de sus desplazamientos quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Aylén Barrera Arciniega
20 de enero de 2026,

Un llamativo intento de robo quedó grabado por las cámaras de seguridad de un edificio ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza. En las imágenes se observa cómo dos delincuentes fingieron ser jugadores de tenis para poder acceder al lugar.

El hecho ocurrió el domingo, alrededor de las 15, y rápidamente se viralizó por la estrategia poco habitual que utilizaron para no despertar sospechas. Vestidos con ropa deportiva, con raquetas en la mano y un bolso típico de entrenamiento, los hombres aparentaron regresar de disputar un partido de tenis.

Así fue como ingresaron a los departamentos los ladrones vestidos de tenistas

Los ladrones lograron ingresar al edificio aprovechando que la puerta aún no se había cerrado por completo y, una vez dentro, comenzaron a merodear en busca de departamentos desocupados.

Al detectar que una de las viviendas no tenía moradores en ese momento, intentaron violentar la cerradura para entrar. Sin embargo, al no lograr su cometido, se dirigieron hacia otra unidad ubicada justo enfrente.

Las grabaciones muestran con claridad cómo uno de los delincuentes se aproxima a la puerta, se aleja y vuelve a insistir por la fuerza. La cámara de seguridad del departamento lo registró de frente y en primer plano. Al advertir que había quedado filmado, escapó rápidamente del lugar junto a su cómplice.

