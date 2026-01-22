El dueño de un supermercado fue acusado de abusar de una nena y todo quedó grabado: “Mami, el chino me tocó”

Un hecho indignante que todavía está siendo investigado tuvo lugar en un supermercado chino de Villa Luzuriaga, cuando dos nenas fueron a comprar y el dueño del comercio se abalanzó y manoseó a una de ellas. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

El episodio tuvo lugar el pasado martes, cuando una niña de 11 años fue a comprar con una amiga también menor. Si bien no se conoce en detalle cómo fue la conversación, lo cierto es que en las imágenes se ve cómo las chicas están paradas en la zona de cajas cuando el hombre aparece con un agua saborizada que estas le habían pedido.

Una de ellas recibe la bebida y, sin mediar palabra, el hombre toma del cuello a la nena de 11 años con ambas manos por unos segundos, luego se le abalanza con todo el cuerpo, mientras la chica intenta sacársela de encima. Al soltarla, se ve cómo le da una palmada en la espalda y continúa rumbo a su puesta para cobrarles. Ante el confuso momento, la amiga de la niña se echa a reír, sin saber cómo reaccionar.

Se desconoce si empleados u otros clientes vieron lo sucedido, el caso es que nadie intervino. Cuando termina de cobrarles, se ve que le extiende la mano a la nena había manoseado para saludarla.

“Mami, el chino me tocó”

Al llegar a su casa, la nena le contó lo ocurrido a su madre, María José, quien horas más tarde pudo acceder al video. “Me lo mostraron y lo habré visto unas tres veces. Fui viendo detalles, para mí esto que pasó es abuso”, dijo la mujer, que enseguida realizó la denuncia.

La madre de la víctima se reunió con la fiscal Roxana Castelli y en medio de la conversación malinterpretó un comentario de la funcionaria. “Yo estaba nerviosa por lo que había pasado y entendí que la causa iba a quedar en nada”, reconoció María José. Cuando las imágenes se viralizaron como también el supuesto mensaje negativo de la fiscal, vecinos y familiares comenzaron a llegar al comercio, en un clima tenso en el que debió intervenir la policía.

En ese marco y a fin de evitar un linchamiento, el acusado fue trasladado a la seccional ubicada justo frente al supermercado. En medio de los reclamos, un tío de la nena fue aprehendido durante unas horas

La investigación

Luego de analizar las pruebas, la fiscal Castelli hizo una evaluación inicial y resolvió no adoptar medidas restrictivas contra Y.L. por el momento. No obstante, determinó que no puede salir del país, tiene que fijar un domicilio y no puede abrir el comercio. Según trascendió, el acusado vive junto al supermercado, pero tras la denuncia se retiró de la zona.

La versión del comerciante es que sospechó que la chica había robado algo, por eso “la revisó”. “Dicen que la acusaba de robo, que por eso la tocó, para revisarla. En el video se ve lo que le pasó, para mí es abuso. Yo lo interpreto así, ahora hay que esperar la determinación del fiscal”. Por su lado, la niña está contenida por su familia, aguardando que se la convoque a declarar.