El desgarrador posteo de la mamá de Ángeles Rawson en nuevo aniversario de su desaparición

A 12 años del asesinato de Ángeles Rawson, su madre, Jimena Aduriz, volvió a expresarse públicamente con un mensaje conmovedor a través de sus redes sociales. “Doce años y todavía no entiendo nada”, escribió al recordar a su hija, víctima de un femicidio que generó un profundo impacto en la sociedad argentina en 2013.

Ángeles, de 16 años, desapareció el 10 de junio de aquel año cuando regresaba de una clase de gimnasia escolar. Al día siguiente, su cuerpo fue hallado en la planta de residuos de CEAMSE en José León Suárez. El encargado del edificio donde vivía, Jorge Mangeri, fue condenado a prisión perpetua por abuso sexual en grado de tentativa y homicidio agravado por femicidio.

La publicación de la madre de Ángeles Rawson

En el nuevo aniversario, Aduriz compartió palabras íntimas y dolorosas: 12 años y ayer. 12 años y todavía no entiendo nada. Lo que sí hago es aprender de tu integridad, tu valentía y tu mirada del mundo, mi amor. No te tengo hace 12 años, pero estos días tu ataúd pesa más y me permito descansar llorándote y reviviendo cada pedacito de vida que vivimos juntas... Te extraño, y te amo porque con una hija no existe el tiempo pasado o no debería existir. Mañana sigo, mi Mumina, hoy no... Hasta el cielo de las nubes te amo mi amor. Mami”

El posteo de la mamá.

La situación actual de Jorge Mangeri

Actualmente, Jorge Mangeri cumple su condena en el penal federal de Rawson, en la provincia de Chubut. Su traslado se produjo tras más de una década en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Según trascendió, realiza tareas menores dentro del penal y mantiene el vínculo con su esposa, quien lo visita regularmente.

JORGE MANGERI. (Télam/Archivo).

En paralelo, su defensa legal continúa presentando pedidos para revertir el traslado y eventualmente solicitar beneficios como la prisión domiciliaria a partir de 2038, cuando cumpla 70 años.

Una herida que persiste

El crimen de Ángeles Rawson sigue presente en la memoria de la sociedad argentina. A 12 años del hecho, el dolor de su familia, especialmente de su madre, resuena con fuerza. En tiempos donde la violencia de género continúa siendo una problemática vigente, su historia permanece como un recordatorio del camino que aún queda por recorrer en materia de prevención, justicia y acompañamiento a las víctimas.