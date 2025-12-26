El calvario que está sufriendo un juez que investigó el triple crimen de Florencio Varela: “Mi familia...”.

El juez de Garantías de La Matanza, Fernando Pinos Guevara, atraviesa días de profunda preocupación luego de haber sido víctima de dos robos en un corto período de tiempo. El magistrado admitió que teme por su seguridad personal y por la de su familia.

Pinos Guevara, quien estuvo a cargo de la etapa inicial de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, causa que más tarde pasó al fuero federal debido a la complejidad de las organizaciones involucradas, denunció que ambos episodios pusieron en serio riesgo su integridad y la de sus seres queridos.

¿Qué hay detrás del triple crimen de Florencio Varela?

Según relató, los hechos ocurridos en las últimas semanas no habrían sido al azar, sino acciones planificadas, con características de seguimiento e intimidación, que él mismo vincula directamente con su desempeño en el ámbito judicial.

El desgarrador testimonio del juez que investigó el triple crimen de Florencio Varela

“Me dedico a esto, es mi pasión, pero hoy mi familia vive esta situación con pánico”, expresó con sinceridad el magistrado al describir el momento que atraviesan.

El primer episodio se registró el 2 de noviembre pasado, cuando Pinos Guevara estaba realizando una mudanza provisoria hacia la casa de su suegra, una vivienda modesta a la que había decidido trasladarse luego de vender su hogar anterior en busca de mayor resguardo. Sin embargo, al llegar al lugar fue sorprendido por los delincuentes.

“Estacioné la camioneta en el garaje y nos cruzaron un auto por atrás. Bajaron cinco personas con pistolas 9 milímetros en perfecto estado”, relató el juez en diálogo con Radio Rivadavia.

El asalto fue de extrema violencia: uno de los atacantes le apoyó un arma en la nuca al magistrado, mientras otros apuntaban a su esposa y a su hijo. Los ladrones se llevaron los teléfonos celulares y la camioneta, que fue hallada horas más tarde en la zona de Fuerte Apache.

Triple femicidio. Hallaron en Florencio Varela los restos de las tres jóvenes desaparecidas. (Gentileza)

La secuencia no terminó allí. Días después, delincuentes volvieron a irrumpir en la vivienda aprovechando la ausencia de la familia. Aunque tuvieron tiempo suficiente para llevarse distintos objetos de valor, solo sustrajeron una consola de videojuegos perteneciente a uno de sus hijos, luego de revisar toda la casa.

“Es una situación de amedrentamiento. Buscan que baje los brazos en el trabajo que hice contra las bandas del narcotráfico”, afirmó el magistrado ante las cámaras de América 24.

El pedido del juez tras los ataques que pusieron en riesgo a su familia

Uno de los aspectos que más preocupación genera en el relato de Fernando Pinos Guevara es la falta de respaldo institucional que denuncia desde hace años. El magistrado aseguró que lleva casi una década solicitando custodia personal, sin obtener respuestas favorables, pese a los riesgos que implica su función.

“Estuve ocho años o más pidiendo custodia y continuamente se me fue denegada. Me decían: ‘Mire, doctor, a usted no se la vamos a dar nunca’. Me han hecho de todo en el juzgado y siempre estuve solo”, expresó con resignación.

Desde su mirada, los episodios que sufrió no son hechos aislados, sino una represalia directa de las organizaciones criminales que expuso en su extensa resolución vinculada al triple crimen de Florencio Varela.

“Es difícil acostarse a dormir y no pensar que voy a levantarme a las 3 de la mañana con una pistola en la cabeza”, confesó, visiblemente afectado.

Triple crimen que conmociona al país.

La gravedad del escenario impactó de lleno en su entorno familiar. Sus hijos, de 11 y 15 años, llegaron incluso a pedirle que deje el país y evalúe radicarse en España, una alternativa que hoy el juez analiza con seriedad, pese a su fuerte compromiso con la función pública.

“Soy juez las 24 horas, pero la integridad de mi familia es primordial”, afirmó entre lágrimas, al tiempo que reconoció que los delincuentes “han logrado lo que buscaban”.

Si bien descartó por ahora la existencia de motivaciones políticas detrás de los ataques, de acuerdo a lo que surge del expediente, fue contundente al señalar la fragilidad del sistema que debería protegerlo.

“El silencio y la oscuridad generan incertidumbre a estas bandas, pero mi exposición actual es un grito de auxilio”, concluyó.