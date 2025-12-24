“Corre riesgo su vida”: el desesperado pedido del abogado de “Pequeño J” por el triple crimen de Florencio Varela

La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, uno de los principales acusados por el triple crimen de Florencio Varela, busca contra reloj impedir su extradición desde Perú hacia la Argentina, donde debería enfrentar a la Justicia por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El joven peruano, de apenas 20 años y vinculado al narcotráfico, permanece detenido en una cárcel de alta complejidad mientras la Corte Suprema peruana analiza el pedido formal de extradición solicitado por el Estado argentino.

“En caso de ser extraditado, corre riesgo su vida”

El abogado defensor de Valverde Victoriano, Marcos Sandoval, fue contundente al explicar su postura. “En caso de ser extraditado, corre riesgo su vida”, afirmó en diálogo con TN.

Y agregó: “En Argentina la situación está un poco candente por la imputación que hay en su contra. El Estado peruano debe proteger la vida de mi defendido”.

Según adelantó, en las próximas horas se reunirá con “Pequeño J” en el penal Nueva Cantera Imperial, en la localidad de Cañete, donde permanece alojado bajo un régimen preventivo hasta que se defina su situación judicial.

La indagatoria por videollamada de "Pequeño J"

El triple crimen que conmocionó a Florencio Varela

El caso estalló el 24 de septiembre, cuando los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, tres amigas que llevaban cinco días desaparecidas, fueron hallados en el fondo de un pozo en el patio de una vivienda de Florencio Varela.

Triple femicidio. Hallaron en Florencio Varela los restos de las tres jóvenes desaparecidas. (Gentileza)

Con el avance de la investigación, se confirmó que las víctimas fueron torturadas, golpeadas y asesinadas, lo que provocó una fuerte conmoción social y un amplio operativo judicial y policial.

Inicialmente, “Pequeño J” fue señalado como el responsable de haber ordenado los asesinatos, aunque no habría sido quien ejecutó los disparos. “Él no tuvo nada que ver, es inocente”, sostuvo su abogado.

Cómo es la cárcel peruana donde está detenido “Pequeño J”

Valverde Victoriano se encuentra alojado en el Penal de Nuevo Imperial, en la región de Lima, una de las cárceles más complicadas del sistema penitenciario peruano.

Según datos del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), el establecimiento fue diseñado para albergar entre 768 y 1.021 internos, pero actualmente tiene entre 1.900 y 2.000 personas, lo que genera un nivel extremo de hacinamiento.

El penal está dividido en módulos que separan a condenados de procesados. Por estar detenido en el marco de un proceso de extradición, “Pequeño J” permanece en un sector preventivo.

Cómo es la cárcel donde permanece “Pequeño J”: hacinamiento, talleres y servicios limitados (X: @INPEGob)

El rol de “Pequeño J” y la figura de “Señor J”

En un primer momento, la investigación apuntó a Valverde Victoriano como el autor intelectual del triple crimen y como líder de una organización narco transnacional con presencia en la Villa 1-11-14 y en el sur del conurbano bonaerense.

Sin embargo, con el avance de la causa, los investigadores identificaron a una figura superior: “Señor J”, cuyo nombre real sería Joseph Freyser Cubas Zavaleta, señalado como quien habría dado la orden final para los asesinatos.

La detención en Perú y su descargo

“Pequeño J” fue capturado mientras intentaba escapar oculto en un camión de pescado sobre la Panamericana Sur, en Perú. La detención fue posible gracias al rastreo de su celular y a un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la Policía Bonaerense e Interpol.

Durante su traslado, el acusado se defendió ante las autoridades: “Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie”.