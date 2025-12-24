Dos Hermanas: dos heridos tras el despiste de una motocicleta sobre la ruta provincial 17.

Un despiste de motocicleta se registró este miércoles por la mañana sobre la Ruta Provincial N.º 17, a la altura del paraje Laguna Azul, en jurisdicción de la localidad de Dos Hermanas. El hecho ocurrió cerca de las 9:10 y dejó como saldo dos personas involucradas, una de ellas con lesiones.

Según las primeras averiguaciones, una motocicleta Honda Biz 125 que circulaba en dirección a Bernardo de Irigoyen salió de la calzada por causas que aún se investigan. En el rodado se desplazaban dos hombres, el conductor de 29 años y un acompañante de 22.

Como consecuencia del siniestro, el conductor sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por personal de salud, que luego lo trasladó en ambulancia al hospital de Bernardo de Irigoyen para una mejor atención médica. El acompañante, en tanto, no presentó heridas de consideración.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la comisaría jurisdiccional y personal de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del despiste.