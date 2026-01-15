Dolor: encontraron muerto al adolescente que había desaparecido pescando

Tras tres días de rastrillajes sostenidos, este jueves fue hallado sin vida Sebastián Cisneros, el adolescente de 15 años que era buscado desde su desaparición mientras pescaba.

El hallazgo puso fin a un operativo que se extendió por agua y por tierra, con apoyo aéreo, y que mantuvo en vilo a familiares y a la comunidad.

Según el parte del operativo, el cuerpo fue localizado durante un sobrevuelo realizado por Brigadistas Forestales de Defensa Civil, que trabajaban a bordo de una aeronave de la Dirección Provincial de Aeronáutica. Tras divisar el cuerpo, se dio aviso inmediato a los equipos desplegados en tierra y a la División Policía Lacustre, que intervenía en la búsqueda.

Con la señalización del punto, efectivos de la Policía de Tucumán lograron acceder al lugar y recuperar el cuerpo del río, en un procedimiento que demandó personal especializado por las condiciones del terreno y el cauce.

Un operativo extendido y coordinado

Desde el inicio de la denuncia, la búsqueda movilizó a distintas áreas y recursos. Participaron la Policía de Tucumán con sus direcciones operativas, Defensa Civil, la Dirección Provincial de Aeronáutica, los Bomberos Voluntarios de Bella Vista y familiares del adolescente, que acompañaron de cerca las tareas durante los tres días de rastrillajes.