Discutió con su esposa, tiró $8 millones por la ventana y un vecino se llevó la plata

Un hecho insólito ocurrió en la localidad de Sáenz Peña, provincia de Chaco. Un matrimonio tuvo una discusión que terminó de forma inesperada cuando un comerciante de 44 años denunció que en una pelea con su esposa arrojó una cartera a la calle con $8.000.000 y mil dólares. Eso no fue todo, sino que un vecino pasó, agarró la cartera y se la llevó.

La escena ocurrió el jueves al mediodía cuando el hombre volvió a su casa tras festejar Navidad. En le relato que brindó a la comisaria Cuarta, él discutía por teléfono con su esposa, y por el enojo, terminó por tirar ropa de ella que tenía en su camioneta.

La insólita actitud de un hombre que peleó con su esposa y perdió millones

Lo que el hombre no sabía es que entre las prendas de su esposa había una mini cartera con 8 millones de pesos y mil dólares. Horas más tarde, la mujer del señor le informa sobre la cantidad de dinero que había y la cual estaba entre la ropa tirada en la calle.

La insólita actitud de un hombre que peleó con su esposa y perdió millones

Es decir, que en las prendas había una cartera, que tenía una cifra millonaria de ahorros. Tras esto, el hombre revisó las cámaras de seguridad, se dio cuenta de que fue su vecino, identificado como C.J, el que se llevó las pertenencias y el dinero.

El hombre realizó la denuncia y entregó las grabaciones a la Policía. Luego de que los efectivos se presentaron en el domicilio del acusado, este accedió a devolverle de forma voluntaria dos millones de pesos, mientras que el resto de la plata no apareció, según reveló La Voz del Chaco.

La Fiscalía de Investigación Penal Nº 4, a cargo de Gustavo Rafael Valero, lleva la causa caratulada como “supuesto hurto”. La investigación continúa para dar con el resto del dinero que se llevó el vecino.