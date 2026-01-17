Detuvieron en Pilar al sospechoso por el crimen de Erika Antonella Álvarez

Un hombre de 51 años fue detenido en Pilar (Buenos Aires), señalado como el principal sospechoso en la causa por el homicidio de Erika Antonella Álvarez (25), hallada sin vida en un basural del sur de San Miguel de Tucumán. Según la información oficial, el acusado estaba fuera de la provincia y sobre él pesaba una orden de captura nacional e internacional.

La pista que salió de Tucumán

La investigación se activó el jueves 8 de enero, cuando se denunció el hallazgo del cuerpo en la intersección de William Bliss y Gerónimo Helguera, dentro de la zona de Manantial Sur. A partir de allí, la pesquisa avanzó con medidas judiciales y recolección de indicios que orientaron la búsqueda hacia el actual detenido, que ya no se encontraba en Tucumán.

Operativo conjunto y captura

De acuerdo con los reportes publicados, el arresto se concretó mediante un trabajo articulado entre la Policía de Tucumán y fuerzas federales en territorio bonaerense. La causa estuvo inicialmente a cargo de la fiscal María del Carmen Reuter y luego pasó al fiscal Carlos Picón, quien conduce las medidas actuales.

Lo que sigue

Tras la detención, se iniciaron los trámites para el traslado del sospechoso a Tucumán y su puesta a disposición de la Justicia provincial. En paralelo, fuentes oficiales indicaron que continúan las diligencias vinculadas a la evidencia reunida durante la investigación.

Una causa que deja huella

En medio del avance judicial, la familia reclamó respuestas y acompañamiento. La madre de la joven, Claudia, expresó:

“Quiero que los responsables paguen. A mi hija me la arrebataron como si su vida no valiera nada”.

Si vos o alguien cercano atraviesa una situación de violencia de género, se puede pedir ayuda en la línea 144 (gratuita, 24/7) y ante emergencias llamar al 911.