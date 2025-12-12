Detuvieron al joven que apuñaló a su pareja y a la bebé de ambos: lo encontraron en Chaco

Detuvieron a Agustín Ramos, el violento que apuñaló a su pareja y a la beba de ambos en San Francisco Solano. La joven madre y su hija de apenas 17 meses resultaron gravemente heridas y sobrevivieron de milagro.

Ramos era intensamente buscado, sin embargo, ya había logrado escapar de Buenos Aires. Fue atrapado en Machagai, en la provincia de Chaco, mediante una investigación de la DDI Lomas de Zamora y la chaqueña. Aseguran que fue clave la labor de un oficial que lo convenció para que se entregue.

La víctima, identificada como Kiara, relató el brutal episodio a través de su cuenta de Instagram, donde también difundió impactantes imágenes que muestran las lesiones que sufrieron ella y su beba. En su testimonio, la joven detalló que estaban viendo una película en la habitación y las atacó sin mediar palabra.

Según el relato de la familia, el mismo hombre también le propinó una violenta trompada a la madre de Kiara, dejándola inconsciente antes de escapar del lugar.

El duro relato de Kiara, la joven que sufrió la golpiza por su pareja

La joven decidió hacer pública la brutal agresión que sufrió y, a través de sus redes sociales, compartió un extenso relato donde describió el ataque que casi le cuesta la vida a ella y a su hija.

Ataque feroz en Solano.

“Hoy estoy viva de milagro. Lo que voy a contar no es fácil, pero tengo que decirlo porque mi vida y la de mi bebé cambiaron para siempre. Estábamos los tres acostados mirando una película. De repente, sin ningún motivo, él se subió arriba mío. Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz. Me tiró puñaladas en la cara. En ese momento, mi beba de 1 año y 5 meses se acercó y él le rozó la carita con el cuchillo, cortándola. A mi hija le hicieron 7 puntos en la cara. A mí, 2 puntos en la boca. No sé cómo seguimos vivas”.

Según relató, sus padres intervinieron al escuchar los gritos: “Mis papás llegaron a escucharme gritar y vinieron a sacarlo de encima mío, cuando mi mamá intenta defenderme, él le pega una piña y la noquea tirándola al piso. A ella le causó una fisura maxilofacial. por la cual ahora tienen que operarla”.

Ataque feroz en Solano.

Después de intentar atacar también a su padre, el agresor escapó de la vivienda: “Luego de eso intentó pegarle a mi papá pero lo esquivó y mi papá le pegó primero y así Agustín Ramos pide irse de mi casa. Dejamos que se vaya y de inmediato llamé a la policía”.

Desde ese momento, la Justicia emitió una orden de detención. El acusado estuvo prófugo casi una semana, hasta este viernes que fue hallado en Chaco.