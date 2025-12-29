Detienen a sospechosa por el asesinato de Kevin Avellaneda

La investigación por el asesinato de Kevin Avellaneda sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la detención de una segunda persona presuntamente vinculada al hecho.

Tras dos allanamientos realizados el domingo 28 de diciembre, la Policía informó el arresto de una mujer trans que era buscada en el marco de la causa, además del secuestro de elementos que ahora serán sometidos a pericias.

De acuerdo al reporte oficial, el procedimiento fue llevado adelante por personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur, que concretó dos medidas simultáneas: una en el barrio Gelsi y otra en San José, en La Cocha. Como resultado, se produjo la aprehensión de la sospechosa y se incautaron un cuchillo con manchas pardo rojizas, prendas de vestir con aparentes rastros de sangre y un celular, que serán analizados para determinar su relación con el crimen.

Desde la fuerza indicaron que la detención se concretó en la vía pública, ya que al momento de irrumpir en el domicilio la persona no se encontraba. Por esa razón, se había emitido un pedido de captura.

Un detenido previo y el vehículo secuestrado

La Policía recordó que el sábado 27 de diciembre ya se había concretado la detención de un hombre, además del secuestro del automóvil que, según la investigación, habría sido utilizado para trasladar a la víctima hacia el lugar donde luego fue hallado.

Reseña del hecho

El caso se conoció días atrás, cuando efectivos de la División Patrulla Motorizada Concepción, durante patrullajes preventivos, hallaron el cuerpo sin vida del joven de 22 años en una zona de cañaverales ubicada en avenida Vicente López y Planes, a unos 150 metros de un club de golf.

Tras constatar que no presentaba signos vitales, intervino personal especializado y se dio aviso a la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, que conduce la investigación.