Detienen a la amiga abogada de Morena Rial y a otras personas en la Costa: de qué acusan a “la banda de la doctora”

Agustina Soplan, una amiga abogada de Morena Rial, fue detenida en Costa del Este junto a un grupo de personas. La llamada “banda de la doctora” está acusada de robar casas en la ciudad balnearia mencionada. Un caso similar al que terminó llevando a la cárcel a la hija del periodista.

La "banda de la doctora", desbaratada en Costa del Este

Soplan era muy amiga de Morena hace un tiempo y, de hecho, ofició de vocera de la mediática cuando estallaron los casos delictivos que la involucraba. Ahora, quedó detenida por un caso similar.

Cómo fue el operativo en que detuvieron a la amiga de More Rial

La banda actuaba con la modalidad “escruche” (entraban a las casas cuando no había nadie) en Costa del Este. Allí se llevó adelante un operativo para desbaratar al grupo de personas liderado por Soplan, una abogada de 26 años.

La joven fue detenida cuando se disponía a salir de Costa del Este en auto junto a otras cuatro personas. Todos fueron aprehendidos.

Durante el operativo secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos. Según los registros de cámaras de seguridad, la ropa de los detenidos coincidía con la que llevaban las personas que robaron dos casas en Costa del Este y uno en Aguas Verdes.

Cómo fueron los robos denunciados

Este lunes, un hombre de 59 años denunció que en la casa que ocupaba en la calle Los Claveles al 1200 le faltaban tres millones de pesos en efectivo, una PlayStation 5 y un reloj Garmin, sin signos de violencia en puertas o cerraduras. A este se le sumaron otros hechos denunciados el 13 y el 18 de enero: uno por robo y otro por estafa.

La “banda de la doctora” estaba conformada por Soplan, Brian Rodrigo Contreras, de 32 años; Eric Sebastián David Cañete, de 31; Nahuel Leonardo Segovia Guillén, de 29; y Evelin Denise Martínez, de 25.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la incautación del vehículo y los elementos secuestrados.