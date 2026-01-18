Detenidos en Valle Viejo: llevaban varios objetos sin acreditar propiedad

En Sumalao (Valle Viejo), efectivos policiales aprehendieron a dos hombres durante un procedimiento realizado en calle Pedro Segura s/n°. Según la información del operativo, los sospechosos —de apellidos Agüero (21) y Ojeda (33)— circulaban en una Motomel S2 150 cc negra y transportaban varios elementos cuya procedencia no pudieron justificar.

Entre lo secuestrado quedaron tres mochilas, tres cartucheras, dos bolsos de tela, un radiograbador, un vaso térmico y un cabo de pala, todos considerados de dudosa procedencia al no acreditarse propiedad ni origen.

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial y tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, que dispuso las medidas a seguir.