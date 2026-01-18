Policiales

Detenidos en Valle Viejo: llevaban varios objetos sin acreditar propiedad

Se secuestraron mochilas, cartucheras, bolsos, un radiograbador, un vaso térmico y un cabo de pala.

Redacción Vía Catamarca

18 de enero de 2026,

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría de Sumalao, en el departamento Valle Viejo.

En Sumalao (Valle Viejo), efectivos policiales aprehendieron a dos hombres durante un procedimiento realizado en calle Pedro Segura s/n°. Según la información del operativo, los sospechosos —de apellidos Agüero (21) y Ojeda (33)— circulaban en una Motomel S2 150 cc negra y transportaban varios elementos cuya procedencia no pudieron justificar.

Entre lo secuestrado quedaron tres mochilas, tres cartucheras, dos bolsos de tela, un radiograbador, un vaso térmico y un cabo de pala, todos considerados de dudosa procedencia al no acreditarse propiedad ni origen.

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial y tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, que dispuso las medidas a seguir.

