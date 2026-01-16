Policiales

Detenida en la Terminal tras un ataque a un adulto mayor

Según el parte policial, la mujer habría agredido a un hombre de 74 años e intentado sustraerle un celular.

Redacción Vía Catamarca

16 de enero de 2026,

La joven fue aprehendida en el lugar y el damnificado fue invitado a formalizar la denuncia en la Unidad Judicial 1.

Una joven de 26 años, de apellido Domínguez, fue aprehendida en la Terminal de Ómnibus por personal de la Comisaría Primera, tras un episodio en el que habría agredido físicamente a un hombre de 74 años e intentado sustraerle un teléfono celular, según informó la Policía.

De acuerdo al parte oficial, la sospechosa quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este. En tanto, se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1.

