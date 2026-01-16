Detenida en la Terminal tras un ataque a un adulto mayor

Una joven de 26 años, de apellido Domínguez, fue aprehendida en la Terminal de Ómnibus por personal de la Comisaría Primera, tras un episodio en el que habría agredido físicamente a un hombre de 74 años e intentado sustraerle un teléfono celular, según informó la Policía.

De acuerdo al parte oficial, la sospechosa quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este. En tanto, se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1.