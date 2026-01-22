Desvalijaron a una modelo durante sus vacaciones y se llevaron hasta el fernet: quién cree que la “entregó”

Lo que había comenzado como unas vacaciones ideales junto a sus amigos terminó transformándose en un verdadero calvario para Celeste Manzur, una modelo mendocina de 25 años, ni bien arribaron a Mar del Plata. De acuerdo con su denuncia, el departamento que habían alquilado fue saqueado durante la primera noche que salieron a bailar.

Celeste Manzur.

Los ladrones se llevaron siete valijas con ropa, dos equipajes de mano, una cámara fotográfica, una computadora, un iPad, documentación personal y dinero en efectivo. “Nos dejaron con lo puesto”, relató Celeste, visiblemente afectada, en declaraciones a Diario Uno.

El calvario que vivió la modelo en Mar del Plata

El grupo arribó a Mar del Plata el viernes por la tarde y, desde el primer momento, advirtió que algo no estaba bien. “Las fotos del anuncio no coincidían con la realidad. No me habían dicho que la propietaria vivía arriba y, cuando ya estábamos en viaje, me avisó que unas amigas de su hija iban a quedarse arriba y que la llave la dejaba en una maceta”, explicó la modelo.

También señaló que la seguridad del lugar era casi inexistente: “El portón era de madera y tenía apenas una tablita como cierre”.

Ante esas irregularidades, los amigos ya habían decidido cambiar de alojamiento al día siguiente, pero esa noche igualmente salieron a bailar. Fue entonces cuando ocurrió el hecho más grave.

“A las 6 de la mañana se me ocurrió pasar por el departamento antes de hacer otra cosa. Cuando entré, abrí el portón y vi la ventana abierta. Pensé que eran mis amigos”, recordó Celeste. Sin embargo, la situación era muy distinta.

“Estaba todo roto, dado vuelta. Fui a mi habitación y no estaba mi valija, no estaban mis cremas, no había nada”, relató, al describir el estado en el que encontró el lugar.

Las cámaras de seguridad de un vecino permitieron reconstruir el robo: tres delincuentes llegaron alrededor de las 4.30 de la madrugada a bordo de un Fiat 147, ingresaron al departamento “como si nada” y, antes de retirarse, incluso se tomaron un fernet en el interior.

“Sabían absolutamente todos nuestros movimientos, sabían que no íbamos a llegar temprano, sabían cómo se manejaba el ingreso. Evidentemente alguien nos vendió, alguien que sabía todo lo que teníamos”, denunció la joven.

A las 6.30, Celeste se comunicó con la policía y con la propietaria del inmueble, pero la respuesta la dejó atónita. “Primero me preguntó si estaba segura de haber cerrado las ventanas y después me dijo que nunca le habían robado. Nos echaron la culpa a nosotras, como si hubiéramos dejado la ventana abierta”.

Además, remarcó que quienes ocupaban el departamento de arriba se fueron de inmediato tras enterarse del robo. “Agarraron el auto y se fueron”, aseguró.

La situación se tornó aún más tensa cuando la encargada de la inmobiliaria la llamó por teléfono. “Me empezó a gritar y me dijo que mi amiga era una maleducada porque dijo que las iba a denunciar. Fue tanta la falta de respeto que le tuve que cortar el teléfono y llamar a mi abogado”, afirmó.

Finalmente, la modelo contó que realizaron la denuncia de manera online desde Mendoza, luego de tomar la decisión de regresar antes de lo previsto y dar por terminadas las vacaciones tras la traumática experiencia.