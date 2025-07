Hay una fuerte preocupación en la localidad bonaerense de Moreno, donde Chloe y Ludmila, dos jóvenes de 13 y 17 años, están siendo buscadas intensamente tras desaparecer el sábado por la tarde, cuando salieron a festejar el Día del Amigo.

Según relató Gabriela, mamá de Chloe, las adolescentes dejaron su casa alrededor de las 14:20 hs con destino a la Plaza Wuhan, donde planeaban pasar la tarde. “Tenían que volver a casa a las 7, 7 y media, pero no llegaron”, dijo la mujer visiblemente angustiada al aire de Arriba Argentinos. El último mensaje que recibió de su hija fue a las 18:30, y desde entonces no volvió a tener noticias.

Lo último que se sabe: cámaras y un testigo clave

Un joven llamado Javier, que declaró ante la Justicia, contó que se cruzó con las chicas en la plaza y que luego las acompañó hasta la parada del colectivo, antes de regresar a su casa. Su relato coincide con imágenes de cámaras de seguridad que muestran a Chloe y Ludmila subiendo a un colectivo de la línea 31 en la zona de la estación de trenes de Moreno.

A pesar de haber estado en un lugar público y concurrido, nada más se supo de ellas desde entonces.

Qué dijo la madre

Gabriela, mamá de Chloe, aseguró que no cree en una desaparición voluntaria: “Mi hija no es de salir, siempre está conmigo. Salió feliz, contenta por el Día del Amigo”. Además, explicó que tanto su hija como Ludmila no tienen muchos amigos y no suelen salir de casa con frecuencia.

Gabriela también contó que la última conexión del celular de su hija fue a las 21.35 del sábado de la desaparición. “De ahí, el teléfono aparece como apagado”, indicó, y precisó que la adolescente más grande estaba sin su teléfono.

La familia pide ayuda a la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlas. Las autoridades ya trabajan con las imágenes de las cámaras y el testimonio del joven testigo, mientras continúa la intensa búsqueda.