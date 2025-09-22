Dejó una carta de despedida, chocó su auto y murió con su hija de 9 años

En Olavarría, un fuerte accidente ocurrido este fin de semana en el Camino de los Peregrinos, culminó con el fallecimiento de una mujer de 38 años y su hija de 9, tras chocar contra un limitador de altura. El trágico suceso ocurrió cerca del mediodía, cuando un Renault Clio impactó de lleno contra la estructura en las inmediaciones del cruce con la Ruta 60. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron el vehículo totalmente destruido, según Radio Mitre.

Laura Lavalle de 38 años, y su hija Giovana Crocci de 9, fueron identificadas como las víctimas. En el auto también viajaba un niño de 6 años, que fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pediatría en estado crítico.

El detalle que preocupa a los investigadores

Un accidente de tránsito fue lo que se pensó en un primer momento. Pero las autoridades analizan otra hipótesis. De acuerdo a lo que informó el medio citado, fuentes cercanas a la investigación aseguran que Laura había dejado un mensaje de despedida en redes sociales horas antes de que suceda el hecho, lo que abre la posibilidad de que no se tratara de un choque accidental.

Hasta el momento, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y se esperan peritajes técnicos del vehículo, además de las declaraciones de familiares y testigos, para determinar bien que fue lo que pasó.

El mensaje que habría dejado

Según lo que publicó Verte, en su último posteo Laura escribió: “No más desprecio de esa maldita gente disfrazada de víctimas, no más maltrato, no más abandono, juntos los tres”.

El duro mensaje continúa: “Siempre solo con mamá desde la panza y así seguirá siendo mis angelitos. Lo intenté todo, todo, la luché más no poder, me ganó el cansancio. No es vida, la vida no las robaron”.

“Aprovecharse de una persona vulnerable es de cobarde y conozco un montón que se aprovecharon” terminó.